Caoa Chery Tiggo 5x para PcD recebe desconto de até R$ 14.160

O Caoa Chery Tiggo 5x está em destaque, especialmente para o público PcD. Isso mesmo! O modelo está sendo oferecido com condições super especiais, que podem deixar a compra do seu SUV mais fácil. As versões disponíveis nessa categoria incluem a Sport, que traz isenção total de IPI e um desconto legal no ICMS, e a Pro, que só tem a isenção federal, pois seu preço ultrapassa os R$ 120 mil.

Vamos aos números: o Tiggo 5x Sport, que normalmente custa R$ 119.990, pode ser adquirido por R$ 105.830 para o público PcD. Um desconto de R$ 14.160 é sempre bom, não é? A versão Pro, com seu preço de tabela em R$ 134.990, sai agora por R$ 125.361, gerando uma economia de R$ 9.629.

Desempenho e Conforto

Ambas as versões, Sport e Pro, são equipadas com um motor 1.5 turbo, gerando 147 cv com gasolina e 150 cv com etanol. O torque de 21,4 kgfm é garantido, e a transmissão CVT simula até nove marchas. Para quem se preocupa com a economia, os números são bem interessantes: com etanol, o SUV atinge 6,9 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada. Ao usar gasolina, esses números aumentam para 10 km/l e 12,1 km/l, respectivamente. Isso pode fazer toda a diferença em viagens longas!

Falando de conforto, a versão Sport ganhou um upgrade com rodas diamantadas de 18 polegadas. Agora você pode sair com muito mais estilo por aí.

Tecnologia e Novidades

Uma das grandes novidades do Tiggo 5x é a nova central multimídia de 10,25 polegadas, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio nas versões PRO e PRO Hybrid Max Drive. Isso é perfeito para quem adora ter tudo conectado e à mão.

Além disso, o assistente de voz inteligente, que controla clima, som e navegação, agora é um item de série em todas as versões acima da Sport. Para quem dirige muito, esse recurso facilita a vida e deixa as viagens mais confortáveis e seguras.

Em julho, o Tiggo 5X teve um desempenho impressionante, com 1.434 unidades vendidas, representando um salto de 74,4% em comparação ao mês anterior. Apesar dessa evolução, o modelo ainda tem um longo caminho pela frente para alcançar os líderes de mercado.

Dimensões e Espaço

O Tiggo 5x mede 4,13 metros de comprimento, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura, com um entre-eixos de 2,61 m. Isso significa um bom espaço interno e um porta-malas com capacidade para 340 litros, além de um tanque de combustível de 51 litros. Espaço não falta para carregar tudo o que você precisa na próxima viagem!

Em resumo, o Tiggo 5x se mostra uma ótima opção para quem busca conforto, economia e um toque de tecnologia na direção, especialmente para o público PcD. Além disso, as condições de preços facilitam muito a vida na hora da compra. Agora, é só ligar o motor e aproveitar a estrada!