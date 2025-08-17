Carros elétricos alcançam 76% das vendas no Nepal

O Nepal, famoso por suas montanhas de tirar o fôlego, agora tem um novo capítulo na sua história: a revolução dos veículos elétricos. Em 2024, pasmem, 76% dos carros novos vendidos eram elétricos! Um número que coloca o Nepal muito à frente da média global, que gira em torno de 20%. Isso mostra que por lá a eletricidade está entrando na roda, e com força.

Essa mudança impressionante aconteceu em menos de dez anos. Lá em 2015, os carros elétricos eram quase invisíveis nas ruas. A virada começou com um bloqueio de fronteira com a Índia, que cortou o fornecimento de combustíveis e deixou o governo em apuros. Com isso, eles se viram obrigados a investir em energia hidrelétrica, aproveitando os rios que não faltam no país.

Avanços na Mobilidade Elétrica

Com a eletricidade mais garantida, o Nepal não perdeu tempo e resolveu apostar na mobilidade elétrica. O governo reduziu impostos de importação para carros elétricos em até 40%, enquanto as taxas sobre veículos a combustão chegam a 300%! Isso não só torna os elétricos mais ecológicos, mas também mais acessíveis. Já pensou na economia de combustíveis? Faz toda a diferença no fim do mês.

Os fabricantes chineses, especialmente a BYD, dominaram essa nova era automobilística com seus modelos adaptados ao relevo montanhoso. Carros como o Dolphin e o Atto 3 estão se tornando os queridinhos das famílias e motoristas urbanos. Hoje, esses modelos chineses representam cerca de 70% a 80% das vendas de elétricos no Nepal.

Infraestrutura em Crescimento

E não é só de carros novos que estamos falando; a infraestrutura de recarga também deu um salto enorme. Com mais de 1.200 carregadores públicos espalhados pelo país e estações em empresas e residências, a confiança dos motoristas aumentou. Quem já passou pela ansiedade de ficar sem carga sabe como isso é importante!

Fazer uma viagem tranquila, sabendo que tem onde recarregar seu veículo, dá uma segurança danada. E, com essa infraestrutura se espalhando, os motoristas já não veem a autonomia como um grande problema.

Impactos e Metas Futuras

Os resultados econômicos estão aí para serem vistos. O Nepal conseguiu reduzir gastos com importação de combustíveis e ainda aumentar a arrecadação com impostos sobre os elétricos. Além de tudo, a poluição nas cidades, como em Katmandu, também deu uma trégua. Só no último ano fiscal, mais de 10 mil veículos elétricos foram importados.

E o governo já estabeleceu metas ambiciosas. Até 2030, a ideia é que 90% dos carros particulares e 60% do transporte público sejam elétricos. E não para por aí: até 2045, o país quer atingir emissões zero. Já são alguns ônibus elétricos rodando em Katmandu, mas ainda faltam pelo menos 800 para causar um impacto real na poluição urbana.

Desafios à Frente

Mas nem tudo são flores. O aumento recente de impostos, dificuldades de financiamento e a falta de infraestrutura em áreas rurais podem ser obstáculos que vão desacelerar esse avanço. Mesmo assim, a história do Nepal mostra que, sim, até países em desenvolvimento podem dar um show na transição para um transporte limpo e mais acessível. E quem sabe, em breve, a gente não vê essa história se repetindo em outras partes do mundo?