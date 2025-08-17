Honda adota plástico reciclado na produção de motos

A Honda está dando uma repaginada nas suas scooters grandes com a linha 2026 do Forza 750 e do X-ADV. Entre as novidades, a marca destacou a integração de plásticos reciclados nos componentes dessas motos. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa iniciativa que visa promover a sustentabilidade!

Uma informação bem legal é que, desde 2024, a Honda tem reciclado plásticos de para-choques automotivos. Eles coletam esse material em suas concessionárias para criar os bagageiros da X-ADV. Além disso, estão usando “materiais reciclados pré-consumo” para fabricar os painéis da carroceria de modelos como a NC750X e, claro, a Forza 750 e o X-ADV. Para o pessoal que é fã da NC750X, ela recebeu a atualização com o câmbio automatizado de dupla embreagem (DCT), uma mão na roda!

Mas, falando em “materiais reciclados pré-consumo”, o que é isso, afinal? Imagine se você está preparando uma receita de biscoitos e sobra um pouco de massa. Normalmente, você pega essa sobra, molda novamente e faz mais biscoitos. A Honda aplica esse conceito ao reaproveitar pequenas sobras de plásticos gerados durante a fabricação das motos. Isso é bem esperto, né? É mais fácil e seguro trabalhar com esses materiais, pois a empresa já sabe os processos que eles passaram.

A Honda planeja expandir o uso de materiais reciclados em uma gama ainda maior de modelos no futuro. É um passo importante! Quando você dirige uma Honda e sabe que a marca está fazendo a sua parte pelo meio ambiente, isso gera uma sensação dupla de satisfação, não é mesmo?

Outro ponto interessante é que a Honda também vem utilizando o plástico Durabio, que é uma inovação da Mitsubishi, em algumas motos desde 2024. O primeiro modelo a receber esse material foi a NC750X e, logo depois, o para-brisa da CRF1100L Africa Twin. Agora, a xará X-ADV e a XL750 Transalp, que também deverá chegar ao Brasil, estão nessa lista. Como um entusiasta, dá até um quentinho no coração saber que essas inovações estão próximas da gente.

E a reciclagem não para apenas nos plásticos, não! A Honda encontrou maneiras de reciclar alumínio nas rodas. Começaram com motos menores e agora estão expandindo isso para modelos maiores. Essa prática é uma ótima notícia para quem busca um veículo mais sustentável.

Esses passos da Honda mostram que, além de qualidade e tecnologia, eles também estão atentos à responsabilidade ambiental. E olha, quando a gente vai pegar a estrada, é bom saber que, de alguma forma, estamos ajudando o planeta com nossas escolhas de veículos.