Opel anuncia novo esportivo elétrico após Astra e Corsa

Você já parou para pensar nos clássicos que passaram pelas ruas brasileiras e que, talvez, você nem se lembre que eram da Opel? Modelos como Corsa, Astra, Zafira e Vectra deixaram sua marca quando a marca era parte da GM e eram vendidos como Chevrolet. E olha só: alguns desses nomes ainda estão vivos por lá na Europa, agora sob a bandeira do grupo Stellantis. E vem novidade quente por aí!

A Opel está se preparando para brilhar no Salão de Munique 2025. E não vai estar sozinha, não! A Vauxhall, a versão da Opel no Reino Unido, também vai marcar presença. Recentemente, a Vauxhall divulgou teasers do seu conceito que promete ser a estrela do evento na Baviera.

Ainda é um mistério o nome do novo modelo — tem gente apostando em Manta — e o estilo, mas as pistas indicam um design de coupé esportivo. O que a gente sabe com certeza é que vem com o logo GSE, que vai marcar a linha dos carros elétricos mais esportivos da Opel e Vauxhall. Essa sigla já foi usada para “Grande Sport Injeção”, mas agora representa “Grande Sport Elétrico”. E quem não curte um carro elétrico que também tem pegada esportiva?

Esportividade a baterias

Seguindo a onda das outras marcas da Stellantis, a Opel e a Vauxhall estão de olho nos modelos mais potentes, que virão exclusivamente com powertrains elétricos. Pense em nomes como Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF e Peugeot 208 GTi. E, claro, não poderia faltar o Opel Mokka GSe, com impressionantes 280 cv, tração dianteira e algumas melhorias técnicas para dar aquele toque especial.

Esse SUV compactozinho é só o começo de uma família de modelos elétricos que está por vir. A expectativa é que o conceito que será apresentado em Munique seja a base para uma versão de produção que vai fazer você pensar duas vezes antes de pisar no acelerador.

O visual vai seguir uma linha que lembra o design do Opel/Vauxhall Compass, um conceito que apareceu na vitrine há alguns anos, mas que ficou guardado até agora. A marca promete muitos cuidados com a aerodinâmica e também um toque de estilo nas rodas de liga leve. Tem até elementos triangulares inspirados no famoso Opel Manta 400 de rally!

Dizem que o peso do novo carro vai ser reduzido e que o interior vai trazer detalhes de corrida, como uma gaiola de proteção e um volante quadrado. Para quem vive nos corredores das grandes cidades ou pega uma estrada cheia de curvas, esses detalhes podem fazer toda a diferença na hora de dar aquele “toque” esportivo ao dirigir.

É interessante ver como a Opel e a Vauxhall estão se reinventando e trazendo inovação para o mercado. Para quem ama carro, essa é uma oportunidade de ficar de olho nas novidades que estão chegando!