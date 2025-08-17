Fiat Fastback Limited tem preço reduzido em R$ 20.196 para PcD

O Fiat Fastback Limited está com uma super oferta para quem precisa de compra direta, e a melhor parte: é exclusiva para PcD (pessoas com deficiência). O modelo disponível é o 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano, sem opcionais e com isenção total de IPI. Não dá pra perder! Essa condição vai até 31 de agosto.

Para quem está pensando em investir, na versão Limited Turbo 270 AT6, o preço de tabela é de R$ 171.990,00. Mas para quem tem direito à isenção, o valor despenca para R$ 151.793,73 — um baita desconto de R$ 20.196,27. Essas informações foram confirmadas pelo pessoal da Fipe Carros no site da Fiat.

Sob o capô, o Fastback Limited vem equipado com um motor 1.3 turbo de quatro cilindros, que entrega até 176 cv e um torque de 27,5 kgfm. E pra quem curte aceleração, esse SUV vai de 0 a 100 km/h em apenas 8,1 segundos e conta com um câmbio automático de seis marchas. É bom sentir essa resposta ao pisar no acelerador!

Na versão Limited Edition, que carrega o mesmo motor do Fastback Abarth, mas ajustado para o Proconve L8, os números de consumo são 11,3 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina. Abastecendo com etanol, ele faz 7,8 km/l em cidade e 9,8 km/l na estrada. Fica a dica: quem gosta de viagens longas sabe a importância de um consumo eficiente!

De acordo com dados da Fenabrave, o Fastback vendeu 25.161 unidades no primeiro semestre de 2025, ultrapassando o rival Volkswagen Nivus, que teve 22.662 emplacamentos. O novo Citroën Basalt fechou o semestre com 10.017 unidades. E se você está pensando em SUV, o líder de vendas foi o Volkswagen T-Cross, com 44.532 unidades.

O Fiat Fastback Limited Turbo 270 AT6 vem com um monte de atrações: quadro de instrumentos digital de 7″, teto bicolor e uma central multimídia com tela de 10,1″ que é puro charme, além de oferecer Apple CarPlay e Android Auto sem fio. São muitos recursos que garantem conforto e conectividade durante as viagens. Quem não gosta de estar conectado?

Além disso, vem com carregador wireless para celular, ADAS (Assistente de Condução Avançada) que traz funcionalidades como AEB (Frenagem Autônoma de Emergência), LDW (Alerta de Mudança Involuntária de Faixa) e AHB (Comutação Automática de Farol Alto). É a tecnologia a favor da segurança. E quem já ficou com olho cansado de dirigir à noite sabe como isso é valioso!

Fora isso, o Fastback também conta com 4 alto-falantes, freios ABS com EBD, ar-condicionado automático e digital, bancos revestidos em couro, câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas, rodas de liga leve aro 18″ e saídas de ar-condicionado para os passageiros do banco de trás. Pra completar, tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. É tudo que você precisa para uma experiência de condução incrível.

Vejamos como fica a programação de preços:

Fiat Fastback Limited para PcD em agosto de 2025:

Configuração Preço geral Preço para PcD Descontos Limited Turbo 270 AT6 R$ 171.990,00 R$ 151.793,73 R$ 20.196,27

Se você busca um SUV moderno, com uma boa oferta e repleto de tecnologia, o Fastback pode ser a escolha certa!