Os 25 SUVs mais vendidos no Brasil em agosto de 2025

Os números mais recentes da Fenabrave mostram que os SUVs continuam liderando as vendas no Brasil. Esses utilitários estão realmente conquistando o coração dos motoristas, com mais da metade dos emplacamentos pertencendo a esse segmento. Em agosto, essa tendência se manteve e os SUVs se destacaram entre os disponíveis no mercado.

Na primeira quinzena de agosto de 2025, o Fipe Carros trouxe à tona uma faixa dos 25 SUVs mais vendidos. Surpreendentemente, a liderança que antes era de outros modelos mudou: o Toyota Corolla Cross disparou na frente, com incríveis 3.888 unidades vendidas. Isso coloca ele bem à frente do Volkswagen T-Cross, que fechou em segundo lugar com 3.464 unidades. A diferença de mais de 400 carros entre eles é significativa e mostra como o Corolla Cross está ganhando terreno.

A lista não para por aí. Logo atrás, o Hyundai Creta apareceu em terceiro lugar, com 3.211 emplacamentos. O Fiat Fastback, com 2.518 vendas, foi parar na quarta posição. Vale observar que o Fiat Pulse, apesar de uma queda nas vendas de 7%, ainda conseguiu fechar o top 5 com 2.343 unidades vendidas.

Se você já ficou preso no trânsito ou teve que fazer aquelas manobras rápidas no dia a dia, sabe que uma boa escolha de carro faz toda a diferença. O Nissan Kicks ficou em sexto lugar, também com uma queda de 30% em vendas, somando 2.318 unidades vendidas. Bom lembrar que essa conta considera tanto a nova versão quanto o modelo anterior, que ainda está disponível.

Já o Chevrolet Tracker apareceu em sétimo lugar com 2.314 unidades emplacadas, seguido de perto pelo Volkswagen Nivus, que vendeu 2.270 veículos. A corrida até a nona posição foi ocupada pelo Volkswagen Tera, que registrou um crescimento de mais de 20% em relação ao mês anterior, somando 2.043 vendas. Para fechar o ranking dos 10 primeiros, temos o Honda HR-V, que vendeu 1.990 unidades.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Toyota Corolla Cross – 3.888 Volkswagen T-Cross – 3.464 Hyundai Creta – 3.211 Fiat Fastback – 2.518 Fiat Pulse – 2.343 Nissan Kicks – 2.318 Chevrolet Tracker – 2.314 Volkswagen Nivus – 2.270 Volkswagen Tera – 2.043 Honda HR-V – 1.990

Esses dados do Fipe Carros, com informações que certamente vão interessar quem pensa em trocar de carro, mostram a movimentação do mercado. A gente sabe que, na hora de escolher, não é só o design que conta – é estar atento ao que realmente faz diferença na prática, como conforto e tecnologia. Cada modelo tem seu charme e oferece diferentes experiências ao dirigir.