Chevrolet Onix 2026: vale a pena com preço abaixo de R$ 100 mil?

O novo Chevrolet Onix 2026 chegou ao Brasil e, com ele, algumas mudanças que já valem a pena comentar. A primeira coisa que chama a atenção é o preço, que agora começa em R$ 99.990. Essa redução, que vem do programa Carro Sustentável, pode parecer pouca, mas em um mercado tão competitivo como o brasileiro, isso faz diferença.

O Onix já foi o queridinho dos brasileiros, liderando vendas por anos, mas, nos últimos tempos, perdeu um pouco do seu brilho. Com a popularização dos SUVs, ele caiu algumas posições e terminou 2024 em sexto lugar. Agora, com essa atualização, a Chevrolet tenta reconquistar seu espaço e consumidores que têm olhado mais para os SUVs de entrada.

O que mudou no Onix 2026

Logo de cara, já vemos mudanças estéticas. A dianteira está mais larga e a grade frontal ganhou destaque. O para-choque mais alto melhora a passagem por lombadas e buracos, uma verdadeira mão na roda para quem vive em cidades com ruas esburacadas. Durante os testes, fiquei aliviado ao ver que ele não arranhou em lombadas que antes eram um pesadelo.

Por dentro, o painel de instrumentos digital está mais moderno. As versões mais equipadas agora vêm com uma central multimídia de 11 polegadas, que combina bem com o design do carro. Essa parte visual é bonita, mas ainda poderia oferecer mais opções de personalização. Por outro lado, quem optar por modelos com motor aspirado ainda vai se deparar com a central menor de 8 polegadas, o que pode decepcionar um pouco.

Impressões ao dirigir

No volante, o Onix 2026 mantém o que sempre nos agradou: conforto e leveza. A direção elétrica é uma das melhores, dando respostas rápidas nas manobras urbanas. Nas curvas, a estabilidade é boa, o que traz segurança em mudanças de faixa.

Porém, o motor, que passou de 121 cv para 115 cv, deixou uma certa dúvida. Na prática, ele não responde tão rapidamente nas acelerações, fazendo você paciência, principalmente em ultrapassagens nas rodovias. Essa demora pode frustrar quem busca agilidade.

Mas, por outro lado, o carro é previsível e confiável. Para quem já conhece a dirigibilidade do Onix, não haverá grandes surpresas — nem boas nem ruins.

A polêmica da correia dentada banhada a óleo

Desde 2019, a opção pela correia dentada banhada a óleo foi um tópico polêmico. Essa decisão sempre gerou desconfiança, especialmente pela necessidade de cuidado na escolha do lubrificante. Por outro lado, o motor com essa correia ficou mais silencioso, tornando-se um ponto positivo.

A Chevrolet melhorou a peça para 2026, prometendo maior resistência. Mas, sinceramente, só o tempo e os primeiros 10 mil quilômetros vão mostrar se essa mudança realmente funcionou.

Espaço interno e acabamento

No quesito espaço, o Onix ainda tem um ponto a melhorar, especialmente se comparado aos SUVs. O porta-malas possui apenas 303 litros, o que pode ser limitado para viagens mais longas com muita bagagem. Rola uma mala grande, mas a segunda vai precisar de espaço no banco de trás.

O acabamento interno utiliza muito plástico rígido, o que pode dar a sensação de simplicidade. O apoio de braço das portas é o único lugar que realmente tem um toque macio. Senti falta de alguns equipamentos modernos, como o retrovisor antiofuscamento e um carregador por indução em um lugar mais prático.

A dura concorrência dos SUVs

O maior desafio do Onix não está dentro dele, mas sim do lado de fora. Os SUVs hoje dominam mais da metade das vendas de carros novos no Brasil. Com R$ 100 mil, fica natural optar por um SUV. Os principais concorrentes são:

Citroën Basalt : a partir de R$ 93.990

: a partir de R$ 93.990 Fiat Pulse : a partir de R$ 99.990

: a partir de R$ 99.990 Volkswagen Tera: a partir de R$ 105.890

E não para por aí. Dentro da própria GM, tem o Tracker, que, apesar de começar em R$ 119.900, entrega mais espaço com um porta-malas de 393 litros, além de ser um SUV, que em si já oferece uma sensação de robustez.

Tabela comparativa: Onix 2026 x Pulse x Tracker

Modelo Preço inicial (R$) Potência (cv) Porta-malas (litros) Chevrolet Onix 2026 99.990 115 303 Fiat Pulse 2025 99.990 130 370 Chevrolet Tracker 119.900 132 393

A tabela deixa claro o dilema: enquanto o Onix traz tecnologia e tradição, o Pulse oferece mais potência e espaço. Agora, o Tracker, um pouco mais caro, traz vantagens que têm atraído muitos consumidores.

Reflexão final

Depois de dirigir o Onix 2026 e ver suas novidades, é evidente que a Chevrolet fez um esforço para melhorar em pontos importantes como design, tecnologia e motor. Porém, o mercado é dinâmico, e os consumidores estão cada vez mais ligados nos SUVs.

O Onix é um hatch que traz conforto e conectividade, mas para quem busca espaço e robustez, a tendência é que o olhar se volte para os SUVs. A concorrência está acirrada, e o Onix terá que se reinventar novamente para se manter relevante.