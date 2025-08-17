Inter e Flamengo disputam liderança no domingo

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste domingo, dia 17, com cinco partidas programadas que marcam o início do returno da competição. O destaque fica por conta do confronto entre Internacional e Flamengo, que acontecerá no Estádio Beira-Rio, às 17h30. Este jogo é especialmente importante, pois as equipes se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

A programação do dia começa às 15h, com duas partidas simultâneas. No Morumbi, o Santos enfrentará o Vasco. O Santos busca sua terceira vitória seguida para se distanciar da zona de rebaixamento e olhar para o topo da tabela. Em contrapartida, o Vasco, que ocupa a 17ª posição com 16 pontos, precisa de um bom resultado fora de casa para aliviar a pressão sobre a equipe, que não vence há cinco rodadas e terá um desfalque importante: o atacante Pablo Vegetti, que está suspenso.

Ainda no mesmo horário, o Atlético-MG receberá o Grêmio na Arena MRV. O Atlético vem de uma classificação na Copa Sul-Americana, após vencer o Godoy Cruz, mas não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro na rodada passada, onde empatou com o Vasco. Como o time disputará outra competição no meio da semana, há a expectativa de mudanças na escalação. O Grêmio, por sua vez, vive um momento delicado, tendo perdido em casa para o Sport, que ainda buscava sua primeira vitória no torneio. Atualmente, o Grêmio ocupa a 15ª colocação, com 20 pontos, e a pressão está em cima do técnico Mano Menezes.

A partida mais aguardada do dia será entre Internacional e Flamengo, marcada para às 17h30. Esse será o segundo de três confrontos entre as duas equipes em menos de dez dias. No primeiro jogo, válido pela Libertadores, o Flamengo saiu vitorioso por 1 a 0, igualando as estatísticas históricas: agora tanto o Flamengo quanto o Internacional têm 39 vitórias cada em 112 jogos. Se vencer neste domingo, o Flamengo poderá tomar a frente nos confrontos diretos e ainda assegurar a liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Por fim, o domingo de futebol se encerrará com o duelo entre Botafogo e Palmeiras, às 18h30, no Estádio Nilton Santos. Ambos os times chegam motivados por resultados positivos. O Botafogo venceu a LDU por 1 a 0 na Libertadores e goleou o Fortaleza por 5 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, após ser eliminado da Copa do Brasil, conquistou duas vitórias consecutivas, incluindo uma expressiva goleada de 4 a 0 sobre o Universitário na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa a 3ª posição, com 36 pontos, enquanto o Botafogo está em 5º lugar, com 29.

Com confrontos que podem decidir posições importantes na tabela, tanto na parte superior quanto inferior, a rodada deste domingo promete ser significativa para todos os clubes envolvidos.