Alexandre Frota nega participação em A Fazenda 17; confira cotados

O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota confirmou que não participará da nova edição do reality show A Fazenda 17, da Record TV. Ele foi abordado sobre essa possibilidade em uma entrevista e respondeu de forma clara: “Não existe [possibilidade]”. Apesar disso, Frota declarou que apoiaria sua esposa, Fabi Frota, caso ela recebesse um convite para participar do programa em uma futura temporada.

Embora Frota tenha descartado sua participação, a questão ainda gera especulações entre os fãs. Isso se deve ao fato de que os contratos dos participantes geralmente proíbem a confirmação de nomes antes da estreia do programa.

A Record TV mantém a estratégia de sigilo em relação ao elenco, não confirmando nem comentando os nomes dos participantes até o lançamento oficial do reality. Essa abordagem visa criar um suspense que atrai a atenção do público, que aguarda ansiosamente revelações sobre os competidores.

Nesta nova temporada, A Fazenda 17 traz novidades. O programa, que será apresentado por Adriane Galisteu pelo quarto ano consecutivo, terá uma edição especial aos domingos, às 16h. Essa mudança se deve à necessidade de ajustes na programação, influenciados pela transmissão do Campeonato Brasileiro. Nos outros dias da semana, o programa continuará a ser exibido no horário regular, às 22h30, de segunda a sábado.

Enquanto a lista oficial de participantes ainda não é divulgada, vários nomes têm circulado entre os possíveis concorrentes. Entre os cotados, estão:

– Arthur Urach (filho de Andressa Urach)

– Marcella Rica (atriz)

– Rafael Cardoso (ator)

– MC Melody (cantora)

– Pepita (cantora)

– Angélica Ramos (ex-BBB)

– Camilla Loures (influenciadora)

– Leidy Elin (ex-BBB)

– Grazy Dolls (modelo)

– Júlia Gomes (atriz e cantora)

– Metturo (rapper)

– Fefito (jornalista)

A expectativa é que a lista oficial seja revelada na semana da estreia, mantendo viva a tradição de mistério que rodeia o programa a cada edição.