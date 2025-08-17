Legado e futuro do SBT em homenagens especiais

Há exatamente 12 meses, o Brasil se despedia de Silvio Santos, um dos maiores nomes da televisão nacional. O apresentador e empresário, cujo nome verdadeiro era Senor Abravanel, faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, após complicações de saúde causadas por uma broncopneumonia ligada ao vírus H1N1. Sua morte marcou o fim de uma era na comunicação brasileira, mas seu legado permanece vivo no SBT e na lembrança de milhões de fãs.

Silvio Santos começou sua trajetória profissional como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, onde já demonstrava seu talento para a comunicação. Na década de 1960, ele conquistou seu espaço no rádio e na TV, destacando-se em emissoras como a Rádio Nacional e a TV Globo. Em 1981, ele deu um passo decisivo ao fundar o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que rapidamente se tornou uma das principais emissoras do Brasil.

Durante suas seis décadas de carreira, Silvio apresentou programas icônicos, como o “Programa Silvio Santos”, “Show do Milhão”, “Topa Tudo por Dinheiro”, “Porta da Esperança” e “Namoro na TV”. Seu estilo carismático e próximo do público o transformou em uma referência no entretenimento, conquistando o coração de várias gerações.

### Repercussão da Morte

A notícia da morte de Silvio Santos teve grande repercussão em todo o Brasil. O SBT organizou homenagens especiais, revisitando momentos marcantes de sua carreira e transmitindo programas clássicos que reforçaram sua imagem como o maior apresentador da televisão brasileira. No primeiro aniversário de sua morte, familiares, amigos e fãs fizeram suas homenagens. O neto, Tiago Abravanel, compartilhou um emocionado depoimento em suas redes sociais, ressaltando a importância do avô e seu impacto na vida das pessoas.

### Desafios e Continuidade com Patrícia Abravanel

Antes mesmo da morte de Silvio, Patrícia Abravanel já havia começado a assumir a frente do “Programa Silvio Santos”. Essa decisão visava manter a tradição da atração aos domingos, sob a orientação da vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti. A tarefa de dar uma nova identidade ao programa, sem perder a essência que Silvio construiu ao longo de quase 60 anos, não foi fácil.

Patrícia escolheu um formato mais delicado e polido em sua apresentação, que contrasta com o estilo irreverente do pai. Essa mudança gerou diferentes reações entre o público: enquanto alguns consideram sua abordagem excessivamente formal, outros apreciam a maneira respeitosa com que interage com os convidados.

Um dos retornos notáveis sob sua direção foi o “Show do Milhão”, um quadro que fez muito sucesso entre 1999 e 2003. Em maio de 2025, o programa foi relançado, agora com uma roupagem moderna, conquistando novamente a audiência e atraindo atenção nas redes sociais. As gafes e respostas erradas dos participantes rapidamente se tornaram virais, aumentando o engajamento digital. Diferentemente de Silvio, que costumava dar dicas aos competidores, Patrícia adota uma postura neutra, o que tem resultado em mais erros e, consequentemente, mais interações online.

### O Estilo Diferente

Enquanto Silvio Santos era conhecido por suas provocações e comentários polêmicos, principalmente voltados para mulheres, Patrícia adota uma abordagem mais cautelosa. Após enfrentar críticas em 2021, quando foi acusada de homofobia durante o programa “Vem Pra Cá”, ela tem se esforçado para se adaptar ao cenário midiático atual, onde erros são amplamente discutidos nas redes sociais.

Apesar dos desafios, Patrícia vem conseguindo solidificar sua presença na televisão e continuar o legado de seu pai, sempre buscando manter viva a tradição do SBT.