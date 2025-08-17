MG4 atinge 20 mil reservas e estreia antecipada na China

O MG4, o novo elétrico da MG, já está fazendo barulho antes mesmo de chegar às lojas. A marca revelou que já são mais de 20 mil reservas feitas. E, para quem estava ansioso, a boa notícia é que o lançamento, que estava previsto para setembro, foi antecipado para 29 de agosto.

A pré-venda começou no dia 5 de agosto, com preços variando entre 73.800 e 105.800 yuans, algo em torno de R$ 10.300 a R$ 14.700. E para quem ficou de olho, em 15 de agosto a MG lançou o “Programa Pioneiro”, liberando 500 unidades para reserva pelo app “MG Live”. O resultado? O lote esgotou em apenas 4 minutos e 36 segundos. Rapidinho, não?

## O Design que Encanta

O visual do MG4 é bem atraente, com linhas modernas desenhadas pelo designer Shao Jingfeng da SAIC Motor. A frente tem um logotipo iluminado que lembra o esportivo Cyberster, e a traseira traz lanternas em forma de flecha, que remetem à bandeira britânica. Para se ter uma ideia, o hatch mede 4,39 metros e vai estar disponível em seis opções de cores. É difícil não se apaixonar, não é mesmo?

## Interior Tecnológico e Conectado

Quando se entra no MG4, já dá para perceber que o interior é todo pensado para quem ama tecnologia. O sistema multimídia, desenvolvido em parceria com a Oppo, permite que você controle o smartphone diretamente na tela central. Isso facilita a vida de quem utiliza aplicativos de navegação. E olha, a bateria do carro que fica integrada à carroceria também contribui para um espaço interno mais amplo. Ideal para quem gosta de levar a família ou amigos para passeios.

## Motorização e Autonomia

Na parte de motorização, o MG4 traz um propulsor elétrico de 120 kW, ou seja, 163 cv de potência. As baterias são de fosfato de ferro-lítio e, dependendo da versão, dá para recarregar de 30% a 80% em apenas 20 minutos! E o melhor: a autonomia pode chegar a até 530 km no ciclo CLTC. Quem costuma enfrentar longas distâncias vai adorar essa informação!

Ah, e tem uma edição especial chamada Anxin que terá bateria de estado semissólido, que promete trazer novidades ainda neste ano.

## Tecnologia que Facilita a Vida

Outra inovação bacana é a compatibilidade com a chave digital da Vivo. Com o sistema OriginOS, quem tem celulares das linhas X, S e iQOO pode destravar e ligar o carro só de aproximar o aparelho. Esse recurso já é usado por marcas como BMW, Tesla e BYD, então dá para sentir que a MG está realmente se modernizando.

Com tantos atrativos, fica difícil não ficar de olho no MG4 e na sua estreia!