Hyundai reduz preço do Creta Limited em R$ 22.185 para PcD

O Hyundai Creta Limited é uma excelente opção para quem está em busca de um SUV que conciliará conforto e inovação, agora com condições especiais para pessoas com deficiência (PcD). Se você tem interesse, fique atento: essa promoção é válida até 31 de agosto e traz isenção total de IPI, além de bônus de fábrica. Pode acreditar, é uma ótima oportunidade!

Para se ter uma ideia, o Creta Limited 1.0 Turbo AT está com preço na tabela convencional de R$ 167.290. Mas para quem se encaixa nos critérios de PcD, o valor despenca para R$ 145.105 – ou seja, uma economia de R$ 22.185! E não se esqueça, esses preços podem ter variação dependendo da concessionária e região, então vale a pena pesquisar.

O motor que vem sob o capô é o 1.0 turbo flex da família Kappa, oferecendo bons números de potência. São 120 cv e 17,5 kgfm de torque, sempre acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Para quem faz bastante cidade, esses detalhes são essenciais. Você percebe a diferença ao dirigir, principalmente em um trânsito mais complicado, não é mesmo?

Falando em consumo, os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) mostram que o Creta rende 8,4 km/l na cidade e 9 km/l na estrada com etanol. Se abastecer com gasolina, o desempenho melhora para 12 km/l em uso urbano e 12,7 km/l nas rodovias. Esses números ajudam bastante na hora de planejar aquelas viagens de fim de semana, você não acha?

Quando se trata de conforto e tecnologia, o Hyundai Creta Limited não decepciona. Ele vem com ar-condicionado digital automático de duas zonas, volante ajustável e até um carregador sem fio para o celular. A câmera de ré é muito útil nas manobras, e ainda tem direção elétrica progressiva, o que facilita bastante na hora de estacionar ou em manobras.

A segurança também não foi deixada de lado. O modelo conta com controles de estabilidade e tração, além de airbags frontais, laterais de tórax e de cortina. Tem até um sistema de frenagem autônoma para ajudar a evitar colisões com outros carros, pedestres e ciclistas. E quem dirige muito em estrada sabe como esses recursos podem fazer a diferença.

O Creta tem medidas bem equilibradas: 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,63 m de altura e 2,61 m de entre-eixos. Com um porta-malas que comporta até 422 litros, há bastante espaço para malas e qualquer bagagem que você precise levar para uma viagem.

Para 2026, o Creta Limited está disponível em várias cores, como Preto Onix, Branco Atlas, Prata Brisk e Azul Sapphire. Uma paleta bonita que atende aos mais diversos gostos.

Se você já topar com o Creta Limited nas concessionárias, vale a pena dar uma conferida no modelo e suas funcionalidades. Fica a dica para quem está pensando em trocar de carro e quer um SUV que entrega estilo, conforto e tecnologia a um preço amigo.