Chevrolet Tracker RS tem preço reduzido em R$ 43 mil para PcD

O Chevrolet Tracker RS 2026 chegou com aquele frescor que a gente adora, trazendo pequenas mudanças visuais, um acabamento mais caprichado e alguns recursos tecnológicos bem interessantes. E o melhor: o preço se manteve igual à versão anterior! Para quem é PcD, até o final de agosto, tem promoção com isenção total de IPI e bônus de fábrica, o que dá uma bela ajudinha na hora da compra.

Falando em preços, a versão RS 1.2 Turbo AT está cotada a R$ 189.540,00, mas para o público PcD, a alegria é bem maior — o valor cai para R$ 146.539,00, uma economia de R$ 43.001,00. Essas informações foram checadas com a concessionária Jorlan Chevrolet e também estão no levantamento do portal Fipe Carros.

No motor, o Tracker RS se mantém firme com seu motor 1.2 turbo flex de três cilindros com injeção direta. Isso significa até 141 cv e um torque de 22,9 kgfm. A transmissão automática de seis marchas faz seu trabalho perfeitamente, e o SUV acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Quem já experimentou essa agilidade em um trânsito mais tranquilo sabe como isso pode ser divertido.

Depois de cinco anos no mercado, o Tracker RS ganhou um visual renovado, principalmente na frente. Os faróis foram divididos em dois conjuntos: as luzes diurnas e setas agora estão na parte de cima, perto do capô, o que deixa a frente bem mais moderna. O para-choque e a grade também saíram perdidos e voltaram com novas fachadas.

A nova grade e sua divisão vêm em um charmoso preto brilhante na versão RS, combinando bem com o emblema da Chevrolet, que também está na mesma tonalidade. Olhando para trás, a traseira mantém o charme com logotipos escuros e um aplique discreto na parte inferior do para-choque.

Falando de espaço, o Tracker mantém as mesmas dimensões que agradam a maioria. São 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. No banco de trás, dois adultos com até 1,80 m conseguem viajar com conforto nas laterais. O porta-malas, com 393 litros de capacidade, é bem prático para aquelas viagens de fim de semana ou uma idazinha ao supermercado.

No interior, as novidades são um quadro de instrumentos de 8 polegadas, que, embora simples, é super funcional, e uma central multimídia de 11 polegadas que traz coisas boas como Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de conexão Wi-Fi.

Quem mora nas grandes cidades e dirige muito em estrada sabe como esses recursos podem facilitar a vida na correria do dia a dia.