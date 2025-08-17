Ficha técnica e preço dos itens de série – Fipe Carros

O Fiat Pulse Audace 2026 chegou com um visual repaginado que promete agradar aos amantes de SUV. Um dos destaques está na frente do carro, onde a grade agora apresenta filetes verticais, dando um ar mais moderno. O para-choque e a parte inferior da grade também foram reformulados para se encaixar perfeitamente nos novos faróis de neblina. E para quem está curioso, o preço sugerido para essa versão é de R$ 131.990.
Sob o capô, o Pulse traz um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Esse conjunto está ligado a um câmbio automático CVT com sete marchas simuladas. Um detalhe interessante é que ele conta com um sistema leve de 12V, chamado BSG, que ajuda na economia de combustível, mas sem alterar a potência ou o funcionamento do câmbio.
Quem dirige em trechos urbanos sabe como economizar combustível é tão importante. De acordo com os números do Inmetro, o Pulse faz 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. Já com etanol, os números caem um pouco, mas ainda são bons: 12,1 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada.
Se você está pensando em comprar um, é bom saber que o Fiat Pulse vendeu cerca de 25.104 unidades nos primeiros sete meses de 2025. Para dar uma ideia de como ele se sai no mercado, o rival Volkswagen Tera emplacou 5.994 unidades, e o Renault Kardian registrou 11.616 vendas.
Equipamentos do Fiat Pulse Audace 2026
O Fiat Pulse Audace 2026 caprichou nos itens de série. Ele vem com uma central multimídia de 10,1” touchscreen, que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Além disso, conta com comandos de voz, Bluetooth, MP3 e rádio AM/FM, além de duas portas USB (Tipo A e Tipo C). O volante tem revestimento que imita couro e o SUV ainda conta com recursos como câmera de ré, sensor de estacionamento e carregador por indução.
De ar-condicionado automático e digital a quatro airbags, esse carro não decepciona quem se preocupa com conforto e segurança. Ele tem também faróis diurnos em LED, um gancho para cadeirinhas infantis e rodas de liga leve R16, que dão um charme a mais ao visual.
Para quem gosta de personalização, o Pulse oferece opcionais como o Pacote ADAS, que inclui frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa, além do Pacote Style com rodas de 17 polegadas e teto bicolor.
Ficha técnica do Fiat Pulse Audace 2026
A ficha técnica é outro ponto interessante para quem gosta de saber tudo sobre seu carro. Ele possui um motor 1.0 Turbo e, como já mencionado, um câmbio CVT. A tração é dianteira, e a potência chega a 130 cv a 5750 rpm. O torque é de 20,4 kgfm a 1750 rpm.
Em termos de desempenho, o Pulse tem uma velocidade máxima de 189 km/h e vai de 0 a 100 km/h em 9,7 segundos. O consumo na cidade é de 9,3 km/l com etanol e 13,4 km/l com gasolina, enquanto na estrada, ele faz 10,2 km/l com etanol e 14,4 km/l com gasolina.
Com um tamanho de 4099 mm de comprimento e uma capacidade do tanque de 45 litros, ele também oferece um espaço de bagagem de 370 litros, o que é ótimo para quem gosta de fazer viagens ou levar a família. O carro é equipado com rodas de liga leve R16 na frente e atrás, garantindo um visual que não passa despercebido.
Viver com um carro que combina estilo, tecnologia e economia de combustível é sempre uma boa escolha — e o Pulse parece estar nessa.