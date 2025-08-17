Chevrolet diminui preço do Onix Plus Premier em até R$ 24,9 mil

O Chevrolet Onix Plus Premier 2026 chegou com um visual renovado, especialmente na parte da frente, que ficou mais atraente. As laterais e a traseira, por outro lado, mantiveram a mesma pegada de sempre. Para quem já está no mercado de carros e busca um sedan compacto, é bom saber que esse modelo está disponível para vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD), cumprindo alguns critérios específicos. Essa versão topo de linha ainda conta com isenção total do IPI e um bônus de fábrica, promoção válida até 31 de agosto.

Falando em preços, a versão Premier 1.0 Turbo AT está saindo por R$ 136.490 para o público geral. Se você se encaixa como PcD, o valor cai para R$ 111.590, o que representa uma economia de R$ 24.900! É um desconto considerável, e segundo informações de concessionárias, vale a pena ficar de olho.

Para conseguir essa isenção, é preciso apresentar exames que comprovem a deficiência, junto de um laudo médico assinado por um profissional autorizado pelo Detran. Depois disso, o interessado deve passar por uma avaliação em uma clínica credenciada, que vai emitir um laudo final liberando a compra com a isenção.

Documentos exigidos para pedir a isenção de IPI:

Termo de curatela (caso o carro seja comprado em nome de maiores de 18 anos sem capacidade legal);

Formulário de solicitação de isenção de IPI, encontrado na Receita Federal;

Laudo Médico e CNH especial, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran;

Cópias autenticadas em cartório de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

Cópias das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se não declarar, apresento um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, caso seja dependente;

Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Sob o capô, o Onix Plus Premier traz um motor 1.0 turbo flex, de três cilindros e injeção direta. Embora tenha perdido um pouco de potência (115 cv, contra 116 cv com gasolina e 121 cv antes com etanol), o torque se manteve em 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. Para quem gosta de uma transmissão suave, a automática de 6 marchas garante um desempenho bem agradável.

O interior está recheado de tecnologia. O Onix Plus vem equipado com uma câmera de ré digital de alta resolução e uma central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas. A sonoridade interna também é bem cuidada, com seis alto-falantes e seis airbags para a segurança da galerinha a bordo. O painel de instrumentos é digital, com oito polegadas e três opções de personalização — um show a parte!

As entradas USB são apenas para carregamento, mas a gente sabe como as novas tecnologias estão sempre evoluindo. Além disso, o acabamento interno fica disponível nas cores Preto Jet Black e Cinza Dark Adriatic, o que pode agradar a diferentes gostos. O modelo ainda conta com faróis de neblina em LED e rodas de liga leve aro 16″ com design exclusivo, que dão um charme todo especial.

Preços e versões do Chevrolet Onix Plus Premier para PcD em agosto de 2025:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos Premier 1.0 Turbo AT R$ 136.490,00 R$ 111.590,00 R$ 24.900,00

Com tantas opções e tecnologia a bordo, o Onix Plus Premier se firma mais uma vez como uma excelente escolha para quem busca conforto e estilo ao volante.