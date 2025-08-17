Carros mais vendidos até 16 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O Volkswagen Polo segue firme no pódio e continua sendo o carro mais vendido no Brasil até agora. Com 5.970 unidades emplacadas até 16 de agosto, ele tem se beneficiado de um impulso interessante do programa “Carro Sustentável” do governo, que oferece isenção de IPI para veículos que se encaixam em critérios técnicos e ambientais. Para quem é apaixonado por recursos que ajudam o meio ambiente e o bolso, essa é uma ótima notícia!

Na segunda posição, temos a Fiat Strada, que registrou 5.677 vendas. O hatch Fiat Argo chegou ao terceiro lugar, contabilizando 4.778 emplacamentos. Vale destacar que o Hyundai HB20, que liderou no começo do mês, teve uma queda e ficou na quarta posição com 4.751 unidades. Para quem acompanha as montadoras, é interessante notar como emoções podem mudar em questão de dias no mercado!

Os SUVs e a disputa acirrada

Falando em SUVs, o Toyota Corolla Cross se destaca, somando 3.892 unidades vendidas até agora em agosto. É incrível como a marca consegue conquistar espaço nesse segmento. Logo atrás, vem o Volkswagen T-Cross com 3.466 emplacamentos, enquanto o Hyundai Creta completa o top 3 com 3.213 unidades. Se você já enfrentou um trânsito pesado, sabe como um SUV pode fazer a diferença na sua experiência ao dirigir.

O Fiat Fastback ocupa a quarta posição entre os SUVs, com 2.524 vendas, e o Fiat Pulse vem logo em seguida, com 2.346. O Nissan Kicks também está na disputa, com 2.324 unidades vendidas. Esses números mostram que o mercado brasileiro está cada vez mais apaixonado por SUV, não é mesmo?

Hatches compactos que fazem sucesso

Mudando um pouco de foco, vamos olhar para os hatches compactos. O Fiat Mobi lidera essa categoria com 3.051 unidades vendidas, deixando o Renault Kwid para trás, que ficou com 1.959 emplacamentos. O Volkswagen Tera fechou a lista do ranking de hatches, com 2.050 unidades.

Esses números mostram como as preferências do consumidor podem mudar facilmente, especialmente com novas ofertas no mercado. O que você acha do Fiat Mobi, vai na linha do que você procura?

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Volkswagen Polo – 5.970 Fiat Strada – 5.677 Fiat Argo – 4.778 Hyundai HB20 – 4.751 Toyota Corolla Cross – 3.892 Volkswagen T-Cross – 3.466 Hyundai Creta – 3.213 Fiat Mobi – 3.051 Volkswagen Saveiro – 2.593 Fiat Fastback – 2.524 Fiat Pulse – 2.346 Nissan Kicks – 2.324 Chevrolet Tracker – 2.316 Volkswagen Nivus – 2.274 Chevrolet Onix – 2.087 Volkswagen Tera – 2.050 Honda HR-V – 1.994 Renault Kwid – 1.959 Toyota Hilux – 1.874 Chevrolet Onix Plus – 1.815 Jeep Compass – 1.810 Volkswagen Virtus – 1.724 Caoa Chery Tiggo 7 – 1.717 Fiat Toro – 1.369 Ford Ranger – 1.166

Esses dados do Fipe Carros mostram a dinâmica de um mercado que vibra com cada lançamentos e novas tendências. Com certeza, é uma delícia torcer para a sua marca favorita e acompanhar esse ranking!