Previsão do tempo para Guarapuava nesta segunda-feira

Previsão do Tempo: Dia Ensolarado em Guarapuava

Nesta segunda-feira, 18 de agosto, Guarapuava terá um dia ensolarado, ideal para atividades ao ar livre. O céu estará claro e não há previsão de chuva, o que promete um clima agradável e estável.

As temperaturas devem variar, com a máxima chegando a 25°C e a mínima em torno de 9,4°C. A umidade relativa do ar ficará em cerca de 67%, proporcionando um ambiente confortável. A visibilidade será excelente, em torno de 10 km, facilitando o tráfego e as atividades externas.

Os ventos serão fracos, com uma velocidade máxima de 10,8 km/h, contribuindo para uma sensação de tranquilidade na cidade. O sol nasce às 6h51 e se põe às 18h08. A lua estará em fase minguante na madrugada, iluminando cerca de 30% de seu disco e podendo influenciar ligeiramente a temperatura à noite.

Dicas para um Dia Agradável

É importante notar que a diferença de temperatura entre a manhã e a tarde pode ser significativa. Portanto, recomenda-se usar roupas em camadas, para se adaptar facilmente ao clima ao longo do dia. A umidade constante também ajuda a evitar desconfortos respiratórios, mantendo a sensação térmica agradável.

Próximos Dias em Guarapuava

A previsão para terça-feira, 19 de agosto, indica que o sol continuará firme, com temperaturas um pouco mais amenas. A máxima será de 23,9°C e a mínima de 11,9°C. A umidade relativa do ar deve se manter estável, criando um clima propício para atividades ao ar livre. Os ventos continuarão fracos, atingindo até 16,2 km/h, sem riscos para a população.

Com a continuidade do tempo ensolarado e sem chuvas, Guarapuava terá dias que garantem qualidade de vida e segurança para todos.