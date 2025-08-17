Carro com quatro ocupantes cai em rio em Carambeí

Acidente em Carambeí Deixa Quatro Pessoas em Situação de Risco

Um acidente ocorrido no início da noite do último sábado (16) mobilizou equipes de emergência na zona rural de Carambeí, na região de Santo André.

Um carro com placas de Ponta Grossa, que estava ocupado por quatro pessoas, perdeu o controle e saiu da pista. O veículo tombou e caiu em um trecho do Rio São Francisco. Apesar da situação alarmante, todos os ocupantes conseguiram sair do carro sem ficar presos.

Os quatro passageiros foram avaliados por uma equipe do Centro Municipal de Saúde de Carambeí. Um dos ocupantes, um menino, apresentava ferimentos na cabeça e recebeu atendimento de emergência no local. Os outros três adultos relataram dores e tiveram escoriações nos braços, mas não apresentaram ferimentos graves.

A situação provocou uma rápida mobilização de serviços de socorro, que foram acionados para garantir a segurança dos envolvidos e prestar os primeiros socorros. As causas que levaram o motorista a perder o controle do veículo ainda estão sendo investigadas, mas as autoridades locais foram acionadas para apurar detalhadamente o ocorrido.

Esse incidente ressalta a importância de sempre dirigir com cautela, especialmente em áreas rurais onde as condições das estradas podem variar.