Ceará derrota Bragantino e agrava crise do adversário

Neste sábado, 16 de setembro, o Ceará venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no Estádio Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Aylon aos 13 minutos do primeiro tempo, após um belo chute de fora da área, resultado de um cruzamento de Galeano.

Com essa vitória, o Ceará alcançou 25 pontos e subiu para a 10ª posição na tabela, enquanto o Bragantino, que permanece com 27 pontos na nona colocação, passa por um momento crítico, acumulando agora nove jogos sem vencer, com oito dessas partidas sendo derrotas consecutivas. A última vez que a equipe paulista venceu foi em 13 de julho, quando derrotou o Corinthians.

Durante a partida, o Ceará teve outras boas chances, principalmente com Aylon e Pedro Raúl, mas o goleiro Cleiton fez defesas importantes, garantindo que o time da casa não ampliasse a vantagem. O Bragantino tentou reagir e teve maior posse de bola em alguns momentos, mas encontrou dificuldades para superar a forte marcação do Ceará.

No segundo tempo, Pedro Raúl chegou a marcar um gol, mas a arbitragem anulou a jogada, constatando uma falta. Nos minutos finais, ele quase conseguiu ampliar a vantagem, mas Cleiton fez uma grande defesa e impediu o segundo gol.

Com a recente derrota, o Bragantino segue enfrentando dificuldades, acumulando resultados negativos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil desde sua última vitória. O Ceará, por sua vez, já se prepara para seus próximos desafios: na quarta-feira, 20 de setembro, enfrenta o Bahia pela semifinal da Copa do Nordeste e, no sábado, 23, jogará contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. O Bragantino, por sua vez, terá a missão de receber o Fluminense no mesmo dia em seu estádio em Bragança Paulista.