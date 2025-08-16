Toyota reduz preço do Corolla Altis Premium em R$ 15 mil para PcD

O Toyota Corolla Altis Premium está na pista para todos os apaixonados por carros com deficiência (PcD). A marca lançou uma campanha de vendas diretas que vai até 31 de agosto, com vantagens que agradam a qualquer fã de um bom sedan. E o melhor? Essa versão oferece isenção total do IPI e ainda um bônus especial de fábrica. Só um detalhe: após a compra, não dá para vender o carro antes de 24 meses.
O modelo 2.0 Altis Premium CVT está avaliado em R$ 196.590,00, mas para quem se beneficia da isenção de impostos, o valor desce para R$ 181.557,07. Isso significa uma economia de mais de R$ 15 mil! Vale lembrar que esses preços podem variar dependendo do estado, então é sempre bom conferir.
Para quem se interessa, tem que estar com os documentos em dia. É necessário apresentar exames que comprovem a deficiência e um laudo médico assinado por um profissional autorizado pelo Detran. Depois, é preciso passar por uma avaliação em uma clínica credenciada, que vai emitir o laudo final liberando a compra com a isenção.
Documentos Necessários para a Isenção de IPI
Aqui vai uma lista dos papéis que você vai precisar:
- Termo de curatela se o carro for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tem capacidade legal.
- Formulário de solicitação de isenção de IPI, encontrado na Receita Federal.
- Laudo médico e CNH especial, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran.
- Duas cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.
- Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se não declarar, precisa apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável, caso seja dependente.
- Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.
Segundo dados da Fenabrave, o Toyota Corolla tem liderado o mercado de sedãs médios, com 21.581 unidades vendidas entre janeiro e julho de 2025. O BYD King vem em segundo lugar com 7.221 emplacamentos, e o Nissan Sentra fecha a lista com 2.916 unidades.
Ficha Técnica do Corolla Altis Premium
Esse sedan traz um motor 2.0 aspirado, entregando 175 cavalos de potência e um torque de 21,3 kgf.m. Ele é acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas. Um detalhe que faz a diferença é o porta-malas, que tem capacidade para 470 litros, perfeito para quem gosta de viajar e precisa de espaço para as bagagens.
No interior, o Corolla Altis Premium não decepciona. O acabamento é um charme à parte, com opções em bege e marrom. O banco do motorista conta com regulagem elétrica em oito posições e os retrovisores externos têm rebatimento automático. Para segurança, ele vem com sete airbags — dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista.
E para deixar a experiência ainda mais completa, o carro vem equipado com ar-condicionado, uma central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” que oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de câmera de ré e faróis e lanternas com acendimento automático. O quadro de instrumentos digital com tela TFT de 12,3” de alta resolução também é um dos atrativos.
Por último, mas não menos importante, o pacote Toyota Safety Sense (TSS) inclui controle de cruzeiro adaptativo (ACC) para todas as velocidades, assistente de pré-colisão frontal (PCS) e assistente de permanência em faixa (LTA). Esses recursos promovem um dirigi muito mais seguro e tranquilo, ideal para quem enfrenta o trânsito das grandes cidades.
Toyota Corolla Altis Premium para PcD em agosto de 2025:
|Configurações
|Preço de tabela
|Preço para PCD
|Descontos
|2.0 Altis Premium CVT
|R$ 196.590,00
|R$ 181.557,07
|R$ 15.032,93