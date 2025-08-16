Toyota reduz preço do Corolla Altis Premium em R$ 15 mil para PcD

O Toyota Corolla Altis Premium está na pista para todos os apaixonados por carros com deficiência (PcD). A marca lançou uma campanha de vendas diretas que vai até 31 de agosto, com vantagens que agradam a qualquer fã de um bom sedan. E o melhor? Essa versão oferece isenção total do IPI e ainda um bônus especial de fábrica. Só um detalhe: após a compra, não dá para vender o carro antes de 24 meses.

O modelo 2.0 Altis Premium CVT está avaliado em R$ 196.590,00, mas para quem se beneficia da isenção de impostos, o valor desce para R$ 181.557,07. Isso significa uma economia de mais de R$ 15 mil! Vale lembrar que esses preços podem variar dependendo do estado, então é sempre bom conferir.

Para quem se interessa, tem que estar com os documentos em dia. É necessário apresentar exames que comprovem a deficiência e um laudo médico assinado por um profissional autorizado pelo Detran. Depois, é preciso passar por uma avaliação em uma clínica credenciada, que vai emitir o laudo final liberando a compra com a isenção.

Documentos Necessários para a Isenção de IPI

Aqui vai uma lista dos papéis que você vai precisar:

Termo de curatela se o carro for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tem capacidade legal.

se o carro for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tem capacidade legal. Formulário de solicitação de isenção de IPI , encontrado na Receita Federal.

, encontrado na Receita Federal. Laudo médico e CNH especial , ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran.

, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran. Duas cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência. Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se não declarar, precisa apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável, caso seja dependente.

das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se não declarar, precisa apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável, caso seja dependente. Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Segundo dados da Fenabrave, o Toyota Corolla tem liderado o mercado de sedãs médios, com 21.581 unidades vendidas entre janeiro e julho de 2025. O BYD King vem em segundo lugar com 7.221 emplacamentos, e o Nissan Sentra fecha a lista com 2.916 unidades.

Ficha Técnica do Corolla Altis Premium

Esse sedan traz um motor 2.0 aspirado, entregando 175 cavalos de potência e um torque de 21,3 kgf.m. Ele é acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas. Um detalhe que faz a diferença é o porta-malas, que tem capacidade para 470 litros, perfeito para quem gosta de viajar e precisa de espaço para as bagagens.

No interior, o Corolla Altis Premium não decepciona. O acabamento é um charme à parte, com opções em bege e marrom. O banco do motorista conta com regulagem elétrica em oito posições e os retrovisores externos têm rebatimento automático. Para segurança, ele vem com sete airbags — dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista.

E para deixar a experiência ainda mais completa, o carro vem equipado com ar-condicionado, uma central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” que oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de câmera de ré e faróis e lanternas com acendimento automático. O quadro de instrumentos digital com tela TFT de 12,3” de alta resolução também é um dos atrativos.

Por último, mas não menos importante, o pacote Toyota Safety Sense (TSS) inclui controle de cruzeiro adaptativo (ACC) para todas as velocidades, assistente de pré-colisão frontal (PCS) e assistente de permanência em faixa (LTA). Esses recursos promovem um dirigi muito mais seguro e tranquilo, ideal para quem enfrenta o trânsito das grandes cidades.

Toyota Corolla Altis Premium para PcD em agosto de 2025: