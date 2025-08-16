Leo Dias propõe tirar Cariúcha do SBT e paga multa

Leo Dias faz convite a Cariúcha para se juntar a ele na Band

Leo Dias está prestes a iniciar uma nova fase em sua carreira na Band e já começou a trabalhar para atrair novos talentos. Em uma transmissão ao vivo do Jornal dos Famosos, realizado na última quinta-feira (14), o jornalista fez um convite ousado à apresentadora Cariúcha, que atualmente trabalha no SBT, para unirem forças em seu novo projeto.

Durante a conversa, Cariúcha mencionou que sente falta de sua presença no programa Fofocalizando, comentando sobre como Leo era seu contraponto. Leo não hesitou em oferecer ajuda financeira para que Cariúcha possa sair do SBT, mencionando a possibilidade de cobrir a multa contratual dela. "Estou sentindo muito a sua falta. Vamos para a Band comigo? Eu pago a multa", garantiu. A resposta de Cariúcha foi direta e surpresa: "Não!"

Apesar da negativa inicial, Leo pressionou a apresentadora a considerar a proposta, afirmando que já tinha recebido perguntas sobre a participação dela na Band. Ele destacou que muitos têm uma visão equivocada sobre Cariúcha, ao afirmar que ela é uma profissional forte e capaz. Contudo, Leo também reconheceu que a tarefa de convencê-la a deixar o SBT não será fácil, pois a multa contratual e a influência da emissora são consideráveis.

O jornalista ainda fez planos a longo prazo, sugerindo que poderia esperar um ano, que é o tempo restante do contrato de Cariúcha, para que ela se juntasse a ele. Ele propôs criar um programa focado em sexo para a LeoDias TV e outro na Band, o que deixou clara a ambição de expandir suas iniciativas.

Estreia de Leo Dias na Band

A partir de segunda-feira, 18 de agosto, Leo Dias assume o comando do programa Melhor da Tarde, que irá ao ar às 14h30. Ele dividirá a apresentação com JP Vergueiro e Pâmela Lucciola. O programa promete trazer uma mistura de fofocas, variedades e entrevistas exclusivas, buscando estabelecer uma forte conexão com o público, tanto no estúdio quanto através das redes sociais.

Na estreia, Leo vai apresentar uma entrevista inédita com o cantor Leonardo, que abordará a recente separação de seu filho Zé Felipe da influenciadora Virgínia Fonseca, além de discutir rumores sobre desavenças com Ana Maria Braga.

Emocionado com seu retorno à Band, Leo expressou sua felicidade e a importância do momento em sua carreira. Ele destacou que começou na televisão há 13 anos na Band e vê essa nova fase como um projeto de vida. "Vamos mostrar um Brasil plural e ficaremos mais próximos do público, tanto no auditório quanto em casa”, afirmou.

O programa Melhor da Tarde será exibido de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h, com transmissão simultânea pelo Bandplay e pelo canal oficial da Band no YouTube.