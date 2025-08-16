Elenco de Vale Tudo se reencontra no Theatro Municipal

As gravações do remake de Vale Tudo aconteceram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em dois dias intensos de filmagens. Esse histórico teatro serviu de cenário para uma das cenas mais marcantes da versão original: o momento em que Maria de Fátima se joga das escadarias para perder o bebê de um relacionamento extraconjugal. A nova versão dessa cena promete emocionar o público com o uso de tecnologias modernas.

Cristiano Marques, o diretor-geral da novela, explica que essa nova gravação pretende manter a essência da trama original, mas com uma abordagem audiovisual atualizada. Ele destaca a intenção de fazer uma homenagem a alguns dos movimentos de câmera da versão clássica, mas agora com muito mais recursos disponíveis quase 40 anos depois. Essa cena será exibida no capítulo da próxima segunda-feira, dia 18, após o Jornal Nacional.

Bastidores de Vale Tudo: Direção e Equipe Criativa

A nova versão de Vale Tudo é uma adaptação contemporânea de um clássico escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com roteiro de Manuela Dias e uma equipe de roteiristas que inclui Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia.

Paulo Silvestrini assume a direção artística, enquanto José Luiz Villamarim é responsável pela direção de núcleo. A direção-geral está a cargo de Cristiano Marques, com Lucas Zardo na produção executiva e Luciana Monteiro como produtora principal.

A nova versão contará com 173 capítulos e ficará no ar até 17 de outubro. Após esse período, a faixa será ocupada pela novela Três Graças, que traz Sophie Charlotte e Dira Paes como protagonistas.