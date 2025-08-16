Renault anuncia lançamento de carros elétricos no Brasil com Geely

A Renault está prestes a dar um passo ousado no mercado de eletrificados na América Latina. A marca vai lançar uma nova linha de SUVs elétricos e híbridos, todos desenvolvidos em colaboração com a Geely. A grande jogada aqui é que a Renault não vai apenas importar carros prontos, ela vai usar a plataforma GEA da Geely, famosa por seus sucessos na China, mas com um toque brasileiro no design e na carroceria.

Importar veículos prontos é coisa do passado. Essa nova abordagem vai deixar o desenvolvimento mais rápido e os custos mais acessíveis, permitindo que esses SUVs sejam adaptados às necessidades do nosso mercado. O que é legal na GEA é que ela é modular, ou seja, dá para criar diferentes tamanhos e estilos de carroceria. Além disso, suporta várias motorização, incluindo opções elétricas e híbridas plug-in. Isso significa que teremos variedade para escolher!

Falando em parcerias, a colaboração entre Renault e Geely começou lá em 2021 e já trouxe alguns modelos híbridos que fazem sucesso, como a versão atualizada do Koleos, que foi bem recebida na Ásia. Agora, o foco deles é trazer essa tecnologia e expertise para mercados emergentes, como o nosso Brasil, onde vão produzir e vender esses novos SUVs eletrificados.

Por aqui, a Geely já está a mil por hora, com 23 concessionárias em 19 cidades, prontinhas para vender o SUV elétrico EX5. E a Renault? Ela vai controlar toda a operação, utilizando sua própria rede de concessionárias. Isso significa que a produção local desses novos veículos está mais perto de se tornar uma realidade.

A joint-venture de motores, conhecida como Horse, que juntou Renault e Geely, já produz motores que são usados em modelos como o Kwid e o Duster. Com essa parceria técnica e comercial, a produção de veículos eletrificados no Brasil se torna ainda mais rápida e eficiente.

O objetivo final é claro: a Renault quer oferecer no mercado SUVs híbridos e elétricos que sejam competitivos, mantendo a identidade da marca. Essa movimentação vai fortalecer a produção local e aumentar a presença das duas marcas na América Latina, contribuindo para uma mobilidade elétrica mais acessível e adaptada ao gosto dos brasileiros. E quem não gosta de uma novidade no mercado, né?