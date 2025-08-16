Fiat diminui preço do Argo Trekking CVT em até R$ 25 mil para PcD

O Fiat Argo Trekking CVT FLEX, ano/modelo 2025/2026, na cor Vermelho Montecarlo com teto Preto Vulcano, está em promoção com condições muito especiais para pessoas com deficiência (PCD). Essa campanha de vendas diretas é válida até 30/08/2025 e é uma excelente oportunidade para quem busca um carro novo.

Essa oferta faz parte do Programa Autonomy, que facilita a vida de pessoas com mobilidade reduzida. Para participar, é só apresentar um laudo médico do Detran ou da Ciretran que comprove a deficiência e as adaptações necessárias no veículo. Afinal, ter um carro adaptado é essencial para garantir conforto e autonomia nas ruas.

A versão Trekking 1.3 CVT tem o preço de tabela fixado em R$ 109.990,00. Mas a boa notícia é que, para PCD, há isenção de impostos, reduzindo o valor para R$ 84.990,00. Isso significa uma economia de impressionantes R$ 25.000,00! Quem não ama uma oportunidade assim?

Recentemente, o Fiat Argo passou por um facelift e ganhou um visual mais moderno, especialmente na parte da frente. As versões mais top, como a Trekking e a Drive AT, agora vêm com faróis Full LED, inspirados no design do Grande Panda europeu. A visibilidade melhorada é um detalhe que quem dirige em estrada sabe como faz diferença, especialmente à noite.

Sob o capô, o Argo Trekking CVT tem o motor 1.3 Firefly, que oferece 107 cavalos. O câmbio automático do tipo CVT simula sete marchas, proporcionando uma condução suave e eficiente. Aliás, esse modelo também é sucesso em diversos países da América Latina, como Argentina e Chile.

Falando em estilo, a versão 2026 do Argo Trekking está disponível em cinco cores: Preto Vulcano (sem custo), Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa (ambos por R$ 990), além das metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone (R$ 1.990 cada). As combinações de cores são um charme, especialmente com o teto pintado em outra cor.

Dentro do carro, a central multimídia UCONNECT de 7 polegadas é um destaque, garantindo integração com Android Auto e Apple CarPlay, entre outras funcionalidades como Bluetooth e entradas USB. Os faróis Full LED e as luzes de neblina em LED garantem que você esteja sempre iluminado nas suas aventuras.

E não podemos esquecer da segurança. O Argo Trekking vem equipado com dois airbags frontais, sistema Isofix para cadeirinhas, ar-condicionado com filtro antipólen e barras de teto, além de um visual mais robusto, com detalhes exclusivos da versão Trekking.

Esse carro também inclui controle eletrônico de tração e estabilidade, câmera de ré e direção elétrica progressiva, entre outros recursos. O visual externo é finalizado com uma pintura em dois tons, que fica incrível.

Com tantos detalhes bacanas e essa ótima promoção para PCD, o Fiat Argo Trekking CVT se destaca como uma opção sensacional para quem procura conforto, estilo e economia. É uma escolha prática que combina bem com a correria do dia a dia!