Fiat reduz preço do Cronos Precision em R$ 16.420 para PcD

O Fiat Cronos Precision continua a ser uma excelente opção para pessoas com deficiência (PcD). Neste mês de agosto, a Fiat está oferecendo condições especiais bem atrativas. Através das vendas diretas, esse grupo pode contar com isenção total do IPI e proporcional do ICMS. E o melhor: os preços estão iguais aos divulgados em julho.

A versão Precision 1.3 CVT, que tem um preço de tabela de R$ 119.990, pode ser adquirida por R$ 103.570 durante a promoção, resultando em um desconto generoso de R$ 16.420. Esses valores foram confirmados no site oficial da Fiat, então pode ficar tranquilo!

Acessibilidade e Informações

Se você está pensando em adquirir o Cronos, vale a pena passar nas concessionárias da marca. Lá, você pode tirar todas as dúvidas sobre as doenças que permitem iniciar o processo de compra. Além disso, eles explicam direitinho quais documentos você precisará para garantir a isenção do ICMS e do IPI, que variam conforme o estado. E ainda é possível conhecer as opções de financiamento que a Fiat tem disponível.

Vendas e Concorrência

De acordo com a Fenabrave, entre janeiro e julho de 2025, foram vendidas 16.447 unidades do Fiat Cronos. Para você ter uma ideia, isso é um número menor se comparado aos concorrentes como Volkswagen Virtus e Chevrolet Onix Plus, que venderam 21.036 e 24.668 unidades, respectivamente. É sempre bom lembrar que conhecer o mercado ajuda na hora de fazer a melhor escolha.

Espaço e Desempenho

Uma das grandes vantagens do Cronos 2026 é o porta-malas grandão, com 525 litros de capacidade. Isso é um ponto positivo, especialmente para quem precisa de mais espaço no dia a dia. O motor 1.3 Firefly de quatro cilindros garante até 101 cavalos de potência, o que para um sedã compacto é muito bom! E o câmbio CVT simula sete marchas, garantindo uma condução suave e eficiente.

Conectividade e Conforto

A tecnologia também não fica de fora. O Fiat Cronos Precision vem equipado com uma câmera de ré, direção elétrica progressiva e a central multimídia UCONNECT, que tem tela de 7 polegadas e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Quem já enfrentou um trânsito pesado sabe como essas facilidades fazem a diferença!

Ainda falando em conforto, o modelo conta com quatro airbags — dois frontais e dois laterais —, um ar-condicionado digital automático, bancos revestidos em couro ecológico e faróis com acendimento automático. Tudo para tornar suas viagens mais seguras e agradáveis.

Preços e Comparação

Confira as informações gerais do Fiat Cronos Precision para PcD em agosto:

Configuração Preço de tabela Preço para PcD Desconto Precision 1.3 CVT R$ 119.990 R$ 103.570 R$ 16.420

Com um pacote tão completo e um preço competitivo, o Fiat Cronos Precision certamente merece a sua atenção!