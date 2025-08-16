Nissan oferece até R$ 27 mil de desconto no Kicks para PCD

A Nissan está de olho em um público muito importante e lançou o “PCD DAY”, uma campanha especial pensada para pessoas com deficiência. A ideia é proporcionar condições diferenciadas e descontos nas concessionárias espalhadas pelo Brasil. O grande foco aqui são os populares da linha Kicks, que, além de ter preços bem mais baixos, ainda conta com opções de financiamento com taxa zero.

Para começar, o Kicks Play Active Plus, que costuma custar R$ 117.990, agora pode ser adquirido por apenas R$ 90.990. Isso significa uma economia de R$ 27 mil, já considerando os bônus e isenções. E não pense que só ele está no bolo: a versão Kicks Sense também vem com um desconto bem interessante, saindo de R$ 164.990 por R$ 144.390. A forma de pagamento é super flexível, com uma entrada de 70% e o restante em até 18 parcelas sem juros.

Agora, para quem gosta de potência sob o capô, o Kicks Play Active Plus vem equipado com um motor 1.6 flex que entrega 113 cv, sempre acompanhado do câmbio automático CVT XTronic em todas as versões. Isso proporciona uma experiência de direção muito mais suave e prazerosa.

Para quem está de olho no Kicks Sense, também há vantagens: além do preço reduzido, o motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta oferece até 125 cv com etanol, garantindo desempenho nos momentos que você mais precisa. Outro ponto forte é a transmissão automática de dupla embreagem, que não só melhora o desempenho, mas também é bem confiável.

Em julho, a Nissan viu o Kicks brilhar nas vendas, com 6.341 unidades emplacadas, um crescimento impressionante de 82,9% em comparação a junho. Mas ainda não foi o suficiente para ser o SUV mais vendido do mês. O título ficou com o Volkswagen T-Cross, que vendeu 9.022 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e Toyota Corolla Cross.

Durante o PCD DAY, as concessionárias vão estar decoradas e preparadas para receber os clientes, com apresentações dos produtos e uma equipe pronta para dar todo o suporte sobre isenções. Se você está pensando em trocar de carro, vai ter uma ótima oportunidade para comparar as vantagens de cada modelo no ambiente tranquilo e acolhedor das lojas.

Além dos descontos e condições especiais, o público PCD pode contar com isenção de IPI para veículos de até R$ 200 mil, e uma redução parcial de ICMS em carros que custam até R$ 120 mil. Para deixar tudo ainda mais fácil, a Nissan criou uma seção no seu site onde é possível encontrar detalhes sobre essas compras com benefícios, incluindo fotos e um FAQ que ajuda desvendar dúvidas sobre adaptações veiculares.

E para facilitar ainda mais a vida dos clientes, a Nissan lançou um chatbot que promete agilizar o atendimento, e toda a equipe das concessionárias foi treinada para oferecer um atendimento humanizado e acessível. Com todas essas iniciativas, a marca está realmente comprometida em oferecer uma experiência de compra que seja segura e acolhedora para todos.