BMW R 1300 RT será lançada no Brasil até o fim do ano

A nova BMW R 1300 RT está a caminho do Brasil e promete fazer um barulhão no mundo das duas rodas no segundo semestre de 2025. Esse modelo vai substituir a clássica R 1250 RT e faz parte do plano audacioso da BMW, que está lançando sete novidades por aqui este ano.

A expectativa em torno da R 1300 RT já vinha crescendo desde o registro oficial em junho. Depois que a R 1300 GS Adventure estreou no mercado, a chegada dessa versão Touring se tornou um assunto quente entre os apaixonados por motos. Agora, com a confirmação, a R 1300 RT figura entre os grandes lançamentos da BMW Motorrad para o próximo ano.

O motor que equipa essa belezura é um boxer de dois cilindros opostos, com impressionantes 1.300 cm³, capaz de soltar 145 cv a 7.750 rpm e um torque de 14,9 kgfm a 6.500 rpm. É força de sobra para quem adora viajar com bagagem e garupa! O desempenho promete ser excepcional, ideal para a galera que curte longas jornadas.

Quando o assunto é conforto, a R 1300 RT não decepciona! Com malas laterais elétricas de até 33 litros e um topcase que pode armazenar até 54 litros (e ainda conta com encosto aquecido), essa moto é pensada para aqueles que passam horas na estrada. O assento ajustável em várias alturas e o novo triângulo ergonômico garantem uma posição de pilotagem bem confortável. E a suspensão eletrônica se adapta aos modos de pilotagem, tornando cada viagem uma experiência única.

Outro ponto que merece destaque é a tecnologia. O painel TFT de 10,25 polegadas oferece navegação com mapas integrados e conectividade com smartphones, além de um carregador USB-C e até um sistema de áudio premium! Sem contar os defletores e o para-brisa ajustável que aumentam a aerodinâmica. O chassi novo em aço com subquadro de alumínio reduz o peso e melhora a estabilidade — um detalhe que vai agradar muito quem gosta de pegar estrada!

Embora a BMW tenha confirmado a chegada da R 1300 RT ao Brasil, o preço ainda é um mistério e não se sabe se a moto será produzida em Manaus ou importada. Se for fabricada aqui, pode ter um preço mais atrativo graças a incentivos fiscais, mas se vier do exterior, pode custar mais de R$ 200 mil. Para quem ama motos, independente do preço, a R 1300 RT deve ser um sonho sobre duas rodas.