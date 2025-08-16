Carros mais vendidos na primeira quinzena de agosto de 2025

O Volkswagen Polo continua a reinar absoluto no mercado brasileiro de carros e comerciais leves. Só na primeira quinzena de agosto, foram impressionantes 5.950 unidades vendidas. Essa força toda vem em parte do programa do governo, o “Carro Sustentável”, que dá aquele empurrãozinho com isenção de IPI para modelos que seguem os requisitos ambientais.

Logo atrás, temos a Fiat Strada, arrancando 5.672 emplacamentos. O Fiat Argo não ficou para trás e subiu para a terceira colocação, registrando 4.775 vendas. O Hyundai HB20, que começou o mês na liderança, perdeu um pouquinho de espaço e agora ocupa o quarto lugar com 4.747 unidades licenciadas. Quem diria que o movimento dos emplacamentos poderia ser tão dinâmico, né?

Quando falamos dos SUVs, não dá para deixar de mencionar o Toyota Corolla Cross, que está na frente em agosto com 3.888 unidades vendidas. O Volkswagen T-Cross vem logo em seguida com 3.464 emplacamentos, e o Hyundai Creta completa o pódio com 3.211 licenciamentos. Para quem gosta de aventura, esses números falam por si só!

O Fiat Fastback está fazendo bonito, ocupando a quarta posição entre os SUVs com 2.518 unidades vendidas. Depois vem o Fiat Pulse, que com 2.343 emplacamentos mostra que também tem seu público. O Nissan Kicks fecha a lista dos seis primeiros, registrando 2.318 vendas.

Agora, se você é fã de hatches compactos, o Fiat Mobi está brilhando com 3.050 unidades vendidas, superando o Renault Kwid, que ficou com 1.957 emplacamentos. E não podemos esquecer do Volkswagen Tera, que, com 2.043 unidades comercializadas, ocupa a 16ª posição no geral.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Na tabela abaixo, dá para ter uma visão clara de quais carros estão bombando:

Posição Modelo Vendas 1 Volkswagen Polo 5.950 2 Fiat Strada 5.672 3 Fiat Argo 4.775 4 Hyundai HB20 4.747 5 Toyota Corolla Cross 3.888 6 Volkswagen T-Cross 3.464 7 Hyundai Creta 3.211 8 Fiat Mobi 3.050 9 Volkswagen Saveiro 2.590 10 Fiat Fastback 2.518 11 Fiat Pulse 2.343 12 Nissan Kicks 2.318 13 Chevrolet Tracker 2.314 14 Volkswagen Nivus 2.270 15 Chevrolet Onix 2.083 16 Volkswagen Tera 2.043 17 Honda HR-V 1.990 18 Renault Kwid 1.957 19 Toyota Hilux 1.873 20 Chevrolet Onix Plus 1.815 21 Jeep Compass 1.807 22 Volkswagen Virtus 1.723 23 Caoa Chery Tiggo 7 1.717 24 Fiat Toro 1.367 25 Ford Ranger 1.164

Esses números, produzidos pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostram como o mercado automobilístico é vibrante e cheio de opções para todos os gostos e necessidades. A cada mês, a disputa fica mais acirrada, e cada modelo traz suas características únicas, prontos para conquistar muitos motoristas por aí.