Carros mais vendidos na primeira quinzena de agosto de 2025

Os carros mais vendidos na 1ª quinzena de agosto de 2025
Crédito da imagem: Volkswagen Araruama Araruama, RJ

O Volkswagen Polo continua a reinar absoluto no mercado brasileiro de carros e comerciais leves. Só na primeira quinzena de agosto, foram impressionantes 5.950 unidades vendidas. Essa força toda vem em parte do programa do governo, o “Carro Sustentável”, que dá aquele empurrãozinho com isenção de IPI para modelos que seguem os requisitos ambientais.

Logo atrás, temos a Fiat Strada, arrancando 5.672 emplacamentos. O Fiat Argo não ficou para trás e subiu para a terceira colocação, registrando 4.775 vendas. O Hyundai HB20, que começou o mês na liderança, perdeu um pouquinho de espaço e agora ocupa o quarto lugar com 4.747 unidades licenciadas. Quem diria que o movimento dos emplacamentos poderia ser tão dinâmico, né?

Quando falamos dos SUVs, não dá para deixar de mencionar o Toyota Corolla Cross, que está na frente em agosto com 3.888 unidades vendidas. O Volkswagen T-Cross vem logo em seguida com 3.464 emplacamentos, e o Hyundai Creta completa o pódio com 3.211 licenciamentos. Para quem gosta de aventura, esses números falam por si só!

O Fiat Fastback está fazendo bonito, ocupando a quarta posição entre os SUVs com 2.518 unidades vendidas. Depois vem o Fiat Pulse, que com 2.343 emplacamentos mostra que também tem seu público. O Nissan Kicks fecha a lista dos seis primeiros, registrando 2.318 vendas.

Agora, se você é fã de hatches compactos, o Fiat Mobi está brilhando com 3.050 unidades vendidas, superando o Renault Kwid, que ficou com 1.957 emplacamentos. E não podemos esquecer do Volkswagen Tera, que, com 2.043 unidades comercializadas, ocupa a 16ª posição no geral.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Na tabela abaixo, dá para ter uma visão clara de quais carros estão bombando:

PosiçãoModeloVendas
1Volkswagen Polo5.950
2Fiat Strada5.672
3Fiat Argo4.775
4Hyundai HB204.747
5Toyota Corolla Cross3.888
6Volkswagen T-Cross3.464
7Hyundai Creta3.211
8Fiat Mobi3.050
9Volkswagen Saveiro2.590
10Fiat Fastback2.518
11Fiat Pulse2.343
12Nissan Kicks2.318
13Chevrolet Tracker2.314
14Volkswagen Nivus2.270
15Chevrolet Onix2.083
16Volkswagen Tera2.043
17Honda HR-V1.990
18Renault Kwid1.957
19Toyota Hilux1.873
20Chevrolet Onix Plus1.815
21Jeep Compass1.807
22Volkswagen Virtus1.723
23Caoa Chery Tiggo 71.717
24Fiat Toro1.367
25Ford Ranger1.164

Esses números, produzidos pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostram como o mercado automobilístico é vibrante e cheio de opções para todos os gostos e necessidades. A cada mês, a disputa fica mais acirrada, e cada modelo traz suas características únicas, prontos para conquistar muitos motoristas por aí.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

