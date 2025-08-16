Carros mais vendidos na primeira quinzena de agosto de 2025

O Volkswagen Polo continua a reinar absoluto no mercado brasileiro de carros e comerciais leves. Só na primeira quinzena de agosto, foram impressionantes 5.950 unidades vendidas. Essa força toda vem em parte do programa do governo, o “Carro Sustentável”, que dá aquele empurrãozinho com isenção de IPI para modelos que seguem os requisitos ambientais.
Logo atrás, temos a Fiat Strada, arrancando 5.672 emplacamentos. O Fiat Argo não ficou para trás e subiu para a terceira colocação, registrando 4.775 vendas. O Hyundai HB20, que começou o mês na liderança, perdeu um pouquinho de espaço e agora ocupa o quarto lugar com 4.747 unidades licenciadas. Quem diria que o movimento dos emplacamentos poderia ser tão dinâmico, né?
Quando falamos dos SUVs, não dá para deixar de mencionar o Toyota Corolla Cross, que está na frente em agosto com 3.888 unidades vendidas. O Volkswagen T-Cross vem logo em seguida com 3.464 emplacamentos, e o Hyundai Creta completa o pódio com 3.211 licenciamentos. Para quem gosta de aventura, esses números falam por si só!
O Fiat Fastback está fazendo bonito, ocupando a quarta posição entre os SUVs com 2.518 unidades vendidas. Depois vem o Fiat Pulse, que com 2.343 emplacamentos mostra que também tem seu público. O Nissan Kicks fecha a lista dos seis primeiros, registrando 2.318 vendas.
Agora, se você é fã de hatches compactos, o Fiat Mobi está brilhando com 3.050 unidades vendidas, superando o Renault Kwid, que ficou com 1.957 emplacamentos. E não podemos esquecer do Volkswagen Tera, que, com 2.043 unidades comercializadas, ocupa a 16ª posição no geral.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
Na tabela abaixo, dá para ter uma visão clara de quais carros estão bombando:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Volkswagen Polo
|5.950
|2
|Fiat Strada
|5.672
|3
|Fiat Argo
|4.775
|4
|Hyundai HB20
|4.747
|5
|Toyota Corolla Cross
|3.888
|6
|Volkswagen T-Cross
|3.464
|7
|Hyundai Creta
|3.211
|8
|Fiat Mobi
|3.050
|9
|Volkswagen Saveiro
|2.590
|10
|Fiat Fastback
|2.518
|11
|Fiat Pulse
|2.343
|12
|Nissan Kicks
|2.318
|13
|Chevrolet Tracker
|2.314
|14
|Volkswagen Nivus
|2.270
|15
|Chevrolet Onix
|2.083
|16
|Volkswagen Tera
|2.043
|17
|Honda HR-V
|1.990
|18
|Renault Kwid
|1.957
|19
|Toyota Hilux
|1.873
|20
|Chevrolet Onix Plus
|1.815
|21
|Jeep Compass
|1.807
|22
|Volkswagen Virtus
|1.723
|23
|Caoa Chery Tiggo 7
|1.717
|24
|Fiat Toro
|1.367
|25
|Ford Ranger
|1.164
Esses números, produzidos pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostram como o mercado automobilístico é vibrante e cheio de opções para todos os gostos e necessidades. A cada mês, a disputa fica mais acirrada, e cada modelo traz suas características únicas, prontos para conquistar muitos motoristas por aí.