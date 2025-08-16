Notícias

Praça do Rádio recebe grande público em noite da seresta

Autor Diogo Sobral
Noite da Seresta lota Praça do Rádio após 13 anos
Praça do Rádio Clube ficou lotada na volta da Noite da Seresta. (Foto: Juliano Almeida)

A Praça do Rádio, em Campo Grande, foi palco de uma grande celebração na última sexta-feira, quando a Noite da Seresta retornou após 13 anos de hiato. O evento, que é considerado um dos símbolos culturais da cidade, reuniu uma multidão que se emocionou ao som de clássicos interpretados pela cantora Wanderléa, um dos ícones da Jovem Guarda.

A reestreia da festa trouxe à tona a nostalgia de muitos que cresceram ouvindo as músicas que marcaram uma geração. Centenas de famílias ocuparam o espaço público, trazendo cadeiras e banquinhos para aproveitar a apresentação ao ar livre e reviver momentos especiais. Para muitos presentes, como a servidora pública Rogéria Fonseca, de 54 anos, foi uma oportunidade de reviver os bons tempos. “Eu sempre frequentei a Seresta nos tempos antigos. É uma oportunidade porque é gratuito para a população e para os artistas”, comentou Rogéria. Ela se lembrou com carinho da cantor, mencionando a canção “Menino Bonito”, que Wanderléa já apresentou.

Outro público emocionado foi o de Rosilene de Almeida, de 60 anos, que desde jovem é fã de Wanderléa. Ela trouxe uma carta e uma foto preparada especialmente para a artista, sonhando em entregá-las pessoalmente. “Estou realizando um sonho. É a primeira vez que vou vê-la ao vivo”, disse emocionada.

Entre os que acompanharam a apresentação estava Rômulo Said Monteiro, de 71 anos, que viveu a era da Jovem Guarda e não escondeu sua emoção ao rever Wanderléa no palco. Para ele, a presença da artista é um vínculo importante com o passado. “A voz dela continua maravilhosa e a presença é marcante. Campo Grande precisava disso de novo”, relatou.

A Noite da Seresta não atraiu apenas os fãs de longa data, mas também artistas locais. Músicos como Pedro Espíndola e Boloro, da banda Coquetel Blue, aproveitaram a oportunidade para prestigiar o evento e tentar um autógrafo com Wanderléa. Pedro, que coleciona vinis, ressaltou a importância do evento e destacou que sua banda incluirá músicas da Jovem Guarda no repertório de um show especial que fará em breve.

O secretário municipal de Cultura, Valdir Gomes, expressou sua satisfação com o sucesso do retorno da Noite da Seresta. Ele anunciou a intenção de realizar novas edições do evento, ressaltando que está comprometido em revitalizar a cultura local. A prefeita Adriane Lopes também celebrou o significado dessa reabertura, destacando a importância de trazer vida ao centro da cidade e revitalizar eventos clássicos como a Noite da Seresta, especialmente com a comemoração dos 126 anos da capital sul-mato-grossense.

Nos anos 2000, a Noite da Seresta foi um palco para grandes nomes da música, como Oswaldo Montenegro, Joana e Agnaldo Timóteo, além de talentos regionais, como Tetê Espíndola e Alzira E.

O evento, com sua atmosfera nostálgica e animada, promete retornar ao calendário cultural da cidade, trazendo música e recordações para as novas e antigas gerações.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor