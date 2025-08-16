Praça do Rádio recebe grande público em noite da seresta

A Praça do Rádio, em Campo Grande, foi palco de uma grande celebração na última sexta-feira, quando a Noite da Seresta retornou após 13 anos de hiato. O evento, que é considerado um dos símbolos culturais da cidade, reuniu uma multidão que se emocionou ao som de clássicos interpretados pela cantora Wanderléa, um dos ícones da Jovem Guarda.

A reestreia da festa trouxe à tona a nostalgia de muitos que cresceram ouvindo as músicas que marcaram uma geração. Centenas de famílias ocuparam o espaço público, trazendo cadeiras e banquinhos para aproveitar a apresentação ao ar livre e reviver momentos especiais. Para muitos presentes, como a servidora pública Rogéria Fonseca, de 54 anos, foi uma oportunidade de reviver os bons tempos. “Eu sempre frequentei a Seresta nos tempos antigos. É uma oportunidade porque é gratuito para a população e para os artistas”, comentou Rogéria. Ela se lembrou com carinho da cantor, mencionando a canção “Menino Bonito”, que Wanderléa já apresentou.

Outro público emocionado foi o de Rosilene de Almeida, de 60 anos, que desde jovem é fã de Wanderléa. Ela trouxe uma carta e uma foto preparada especialmente para a artista, sonhando em entregá-las pessoalmente. “Estou realizando um sonho. É a primeira vez que vou vê-la ao vivo”, disse emocionada.

Entre os que acompanharam a apresentação estava Rômulo Said Monteiro, de 71 anos, que viveu a era da Jovem Guarda e não escondeu sua emoção ao rever Wanderléa no palco. Para ele, a presença da artista é um vínculo importante com o passado. “A voz dela continua maravilhosa e a presença é marcante. Campo Grande precisava disso de novo”, relatou.

A Noite da Seresta não atraiu apenas os fãs de longa data, mas também artistas locais. Músicos como Pedro Espíndola e Boloro, da banda Coquetel Blue, aproveitaram a oportunidade para prestigiar o evento e tentar um autógrafo com Wanderléa. Pedro, que coleciona vinis, ressaltou a importância do evento e destacou que sua banda incluirá músicas da Jovem Guarda no repertório de um show especial que fará em breve.

O secretário municipal de Cultura, Valdir Gomes, expressou sua satisfação com o sucesso do retorno da Noite da Seresta. Ele anunciou a intenção de realizar novas edições do evento, ressaltando que está comprometido em revitalizar a cultura local. A prefeita Adriane Lopes também celebrou o significado dessa reabertura, destacando a importância de trazer vida ao centro da cidade e revitalizar eventos clássicos como a Noite da Seresta, especialmente com a comemoração dos 126 anos da capital sul-mato-grossense.

Nos anos 2000, a Noite da Seresta foi um palco para grandes nomes da música, como Oswaldo Montenegro, Joana e Agnaldo Timóteo, além de talentos regionais, como Tetê Espíndola e Alzira E.

O evento, com sua atmosfera nostálgica e animada, promete retornar ao calendário cultural da cidade, trazendo música e recordações para as novas e antigas gerações.