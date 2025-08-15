Família de PG busca apoio para tratamento de menina com paralisia cerebral

Uma família de Ponta Grossa está fazendo apelos por ajuda financeira para o tratamento da jovem Yasmin, que nasceu com paralisia cerebral devido a complicações durante o parto. Yasmin veio ao mundo com o cordão umbilical enrolado ao seu redor em seis voltas, o que resultou em problemas sérios de saúde.

Atualmente, a menina precisa de uma cirurgia urgente para corrigir uma escoliose na coluna, uma condição que tem piorado rapidamente nos últimos meses. Com essa urgência, Yasmin enfrenta dores constantes, dificuldades para se equilibrar e limitações que a impedem de sentar sozinha.

O médico responsável confirmou que a cirurgia é essencial para evitar complicações mais graves e para melhorar a qualidade de vida da jovem. No entanto, a cobertura do plano de saúde abrange apenas a cirurgia. A família terá que arcar com gastos extras, incluindo os serviços de anestesia, curativos, acompanhamentos médicos, além de uma cadeira de rodas adaptada e a estadia de 20 dias em Curitiba para o pós-operatório.

De acordo com a irmã de Yasmin, Caroline Correia de Oliveira, mesmo diante das dificuldades, a menina é doce, esperta e cheia de sonhos. Caroline deseja que Yasmin possa viver com mais conforto e liberdade de movimento e acredita que, com a ajuda da comunidade, é possível mudar essa realidade.

Até o momento, a arrecadação na “vaquinha online” alcançou R$ 220, mas o objetivo é reunir R$ 12 mil. Para apoiar a causa, as pessoas podem fazer doações de qualquer valor.

As contribuições são bem-vindas para ajudar a garantir que Yasmin tenha acesso ao tratamento necessário e uma vida com menos limitações.