Rio seca e mar: encontro une Shakespeare e Amazônia em debate

A Heróica Companhia Cênica estreia a peça ORioLEAR, uma adaptação da obra de Shakespeare que traz à tona questões climáticas e sociais importantes. O espetáculo é apresentado no Itaú Cultural, em São Paulo, e mistura elementos poéticos e oníricos com a realidade da Amazônia, abordando a devastação ambiental e a luta pela demarcação de terras.

O ator Ronny Abreu, que faz parte da companhia e é natural de Santarém, no Pará, explica que a história é uma reinterpretação do conto de "Rei Lear", colocado em um contexto amazônico. Ele destaca a relevância das questões territoriais. O personagem que ele interpreta faz um pedido simbólico para a devolução do nome de um rio, ressaltando que, para os moradores da região, o rio representa muito mais do que água e peixe; ele é uma estrada, um caminho e a fonte de vida.

Ronny também compartilha como sua experiência de vida na Amazônia molda sua atuação. Ele viveu na floresta até os seis anos de idade e sinaliza que sua conexão com a natureza e sua cultura é profunda. "Meu povo é sofrido, mas feliz; eles andam pelas águas, rezam e têm uma ligação especial com as plantas", explica o ator.

O artista expressa sua preocupação com a situação ambiental na Amazônia. “Nos últimos 52 anos, nunca havia visto tanta fumaça a ponto de não conseguir enxergar o outro lado do rio. Isso me incomoda profundamente”, comenta, referindo-se às queimadas que afetam a região.

Além disso, ORioLEAR também provoca reflexões sobre a responsabilidade humana em relação ao meio ambiente. Ronny afirma que o erro acontece quando as pessoas não se veem como parte da natureza. Ele destaca a importância de respeitar as árvores e outros seres vivos e critica a ideia de que a humanidade está acima deles, afirmando que isso demonstra uma arrogância perigosa.

Para ele, o teatro tem um papel fundamental em gerar reflexão e conscientização. "Nós, aqui, somos como o beija-flor, fazendo nossa parte. Se conseguirmos fazer as pessoas ponderarem sobre como cuidam da natureza, como não jogam lixo nos rios, já será um grande avanço", ressalta.

ORioLEAR ficará em cartaz no Itaú Cultural até o próximo domingo, dia 17, com apresentações nas quintas e sextas-feiras às 20h e aos domingos às 19h. Embora os ingressos tenham se esgotado online, o público ainda pode tentar a chamada "fila da esperança" para garantir ingresso na hora.