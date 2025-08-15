Eficiência energética impulsiona a indústria no Paraná

Mapa Energético do Paraná: Rumo a um Futuro Sustentável e Competitivo

Garantir um fornecimento de energia estável e de qualidade é essencial para impulsionar o crescimento industrial no Paraná. Neste contexto, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em parceria com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), lançou o Mapa Energético do Paraná. Este projeto, resultado de um termo de cooperação técnica, cria uma base de dados integrada que mapeia a demanda e a infraestrutura energética do estado, identificando também as necessidades de expansão para os próximos dez anos.

José Eduardo Peixoto, diretor da Fiep e vice-coordenador do Conselho Temático de Energia, destaca que o Mapa Energético servirá como uma ferramenta que proporciona informação e previsibilidade. Ele explica que essa iniciativa ajudará a direcionar investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia, alinhando-os às exigências das empresas locais. Além disso, permitirá a priorização de regiões com maior demanda energética e facilitá a antecipação de soluções para problemas que afetam a produtividade e aumentam os custos operacionais.

Para complementar essa abordagem, o Governo do Estado instituiu um canal exclusivo de atendimento às indústrias, criado pela Superintendência Geral de Gestão Energética do Paraná (SUPEN). Este canal foi desenvolvido para registrar demandas críticas das empresas e acelerar a articulação com as distribuidoras de energia. Sandro Vieira, superintendente geral de Gestão Energética, comentou que essa iniciativa busca estreitar a comunicação entre o setor produtivo e as autoridades, facilitando uma resposta mais rápida a ocorrências.

A SUPEN ainda está à frente do Plano Estratégico de Segurança Energética (PESE), que organiza informações sobre oferta e demanda de energia e orienta ações em várias frentes – a curto, médio e longo prazo. O foco do PESE é garantir a confiabilidade e a expansão da rede elétrica. Vieira ressaltou que o planejamento visa preparar o estado para um novo ciclo de crescimento e para a transição energética, integrando dados técnicos com as necessidades reais da indústria.

Enquanto isso, as empresas estão adotando práticas de eficiência energética, que envolvem a modernização de equipamentos e a gestão ativa do consumo de energia. Também estão investindo em tecnologias digitais para monitorar cargas e diversificando suas fontes de energia, como solar e eólica, com o intuito de reduzir riscos operacionais e custos. Essas medidas, em conjunto com um planejamento estratégico e respostas rápidas a problemas, criam um ambiente favorável para novos investimentos e para a ampliação da capacidade produtiva no estado.

A Fiep ressalta que ter uma energia confiável e competitiva é fundamental para melhorar a produtividade, diminuir desperdícios e garantir a expansão do setor industrial. Com o Mapa Energético em parceria com a Copel, o canal exclusivo da SUPEN e o PESE, o Paraná está se preparando para elevar a qualidade do fornecimento de energia, assegurando que a infraestrutura do estado acompanhe o ritmo do desenvolvimento industrial, tanto agora quanto nos próximos anos.