BYD abre pista com trechos alagados e simulação de deserto

A BYD acaba de abrir uma nova pista de corrida em Zhengzhou, na província de Henan, bem no coração da China. O objetivo? Conectar mais as pessoas à cultura automotiva e proporcionar experiências incríveis de pilotagem. É a segunda pista da marca — a primeira é na cidade de Hefei, e a inauguração rolou no dia 14 de agosto.

Esse novo circuito não é só mais uma pista. Ele tem 1.758 metros de extensão, nove curvas desafiadoras e uma reta de aceleração de 550 metros! Isso permite que os carros atinjam velocidades que ultrapassam 220 km/h. E o que mais impressiona é que ele não se contenta com o tradicional: a pista inclui uma seção cheia de água e uma área que simula um deserto, com subidas e descidas de verdade. Imagine como deve ser pegar essa parte procurando o limite do carro!

Mas não para por aí. Além do circuito, tem uma área multifuncional de 15.300 m². Nela, os visitantes podem testar manobras de slalom, estacionar com tecnologia de ponta, experimentar frenagem automática de emergência e até o famoso teste do alce. Isso tudo é para facilitar o acesso e passar a paixão por carros e veículos elétricos para mais pessoas.

A BYD fez uma parceria com a Federação Chinesa de Esportes Automobilísticos e de Motocicletas para lançar o “Novo Plano de Pista”. A ideia é oferecer a milhões de pessoas a chance de pilotar em pistas profissionais, fomentando a cultura de corridas na China. E quem nunca sonhou em dar uma volta rápida em uma pista de verdade?

A pista de Zhengzhou funciona de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Tem um pacote de 60 minutos por cerca de RMB 599, o que dá mais ou menos uns R$ 430 — um investimento que pode valer muito a pena se você é amante da velocidade. E se isso não for suficiente, a BYD já está pensando em abrir outro autódromo em Shaoxing, na província de Zhejiang, em 2026.

Mas a empresa não para! Eles têm planos de construir uma base off-road em meio às montanhas do leste da China, com um espaço de 1,33 km² a 500 metros de altitude. Essa iniciativa vai fortalecer ainda mais a proposta de oferecer experiências de direção diferentes para veículos elétricos e híbridos. Afinal, quem não gosta de um off-road desafiador, não é mesmo?