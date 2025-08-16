Peugeot tem promoção e reduz preço do 208 em até R$ 13,5 mil

A Peugeot resolveu apimentar o mercado com uma campanha especial para o 208 Active 2025. E olha que, mesmo fora das isenções de IPI, o preço ficou bem bacana. O hatch, que normalmente aparece custando R$ 91.990 na cor Preto Perla Nera e sem opcionais, agora pode ser seu por R$ 78.490 à vista, se você colocar um seminovo na troca. Quem não tem um carro para negociar ainda encontra um valor promocional de R$ 81.490, válido também para quem optar pelo financiamento com taxa zero.

Esse desconto de R$ 13.500 chega em um bom momento, especialmente com a nova categoria “Carro Sustentável” do programa MOVER, que começou em julho e fez a procura por modelos 1.0 com IPI zerado aumentar. Apesar de não ter entrado na lista com incentivo, a Peugeot aproveitou a onda para oferecer preços mais competitivos, deixando o 208 com valores parecidos com os dos concorrentes que foram beneficiados com incentivos fiscais.

Detalhes do Peugeot 208 Active 2025

A versão Active é a porta de entrada da família 208. O motor 1.0 aspirado Firefly entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, combinando com um câmbio manual de cinco marchas. A proposta é manter as coisas simples. A parte externa tem faróis halógenos, grade preta fosca, e as rodas de aço de aro 15” com calotas. Você não vai encontrar luzes diurnas de rodagem (DRL) aqui, mas os detalhes discretos ajudam a formar um visual limpo.

Dentro do carro, o foco continua sendo o básico. Os bancos vêm revestidos em tecido, e o volante Sport Drive não tem comandos. O painel exibe dois mostradores analógicos, com uma tela digital central pequena. Os retrovisores são ajustados manualmente e os vidros traseiros são acionados por manivela — algo que pode parecer antiquado, mas que tem sua essência prática. Entre os equipamentos de série estão ar-condicionado, quatro airbags, direção elétrica, volante regulável, e sistema de som com Bluetooth. Ah, e para quem enfrenta ladeiras, tem assistência na partida!

Financiamento e Oportunidades

Se o financiamento é o seu caminho, o Stellantis Financiamento está oferecendo uma entrada de R$ 57.043, com 12 parcelas fixas de R$ 2.366,96. Ao final, o total fica em R$ 85.446,48, com taxa de 0% ao mês. Para quem busca mais adrenalina, há versões turbo de 1.0 que entregam até 130 cv, com preços a partir de R$ 113.990 na Allure e R$ 128.990 na GT, ambas com câmbio automático CVT.

E não para por aí. A Peugeot também oferece um pacote de três revisões por R$ 1.606, sendo a primeira gratuita. Mas fique ligado! Essas condições especiais são apenas para a cor Preto Perla Nera e valem até 9 de setembro ou enquanto durarem os estoques.

Quem diria que um hatch poderia trazer tantas vantagens em tempos desafiadores, não é mesmo?