Xpeng P7 se destaca e supera Xiaomi YU7 em teste de resistência

Entre os dias 14 e 15 de agosto, a Xpeng decidiu testar seu novo sedã elétrico, o P7, em um desafio de resistência no autódromo de Changchun, na China. A proposta era manter o carro em movimento por 24 horas, com velocidade de até 210 km/h e paradas rápidas para recarregar a bateria. Para não deixar o carro parado, os motoristas se revezaram na direção, e o resultado foi impressionante.

O P7 percorreu 3.961 km, superando o recorde anterior por 17 km, que pertencia ao SUV elétrico Xiaomi YU7, com 3.944 km. A competição entre sedãs de diferentes marcas não é nova. Antes, o Mercedes-Benz CLA havia alcançado 3.717 km em 2024, e o Porsche Taycan fez 3.425 km em 2019. Esses dados servem como um termômetro para saber como os modelos elétricos estão evoluindo em termos de desempenho e eficiência.

O presidente da Xpeng, He Xiaopeng, comentou que este teste demonstrou a força do sistema central do P7, colocando à prova sua potência, durabilidade e a capacidade de dissipar calor da bateria. O evento, que ia acontecer dia 13, teve que ser adiado devido a chuvas intensas que alagaram a pista. Por essas e outras, quando você pega a estrada, é fundamental estar preparado — é como garantir que seu carro esteja sempre em ordem para uma viagem longa.

Esse feito maravilhoso também traz um espírito de competição amistosa. A ideia do desafio surgiu de uma conversa entre He Xiaopeng e Lei Jun, CEO da Xiaomi, que estimulou outros fabricantes a testarem seus limites. Após a divulgação do resultado, Lei não hesitou em parabenizar a Xpeng, destacando a importância de uma concorrência saudável para a indústria de veículos elétricos.

O P7 foi oficialmente apresentado em 6 de agosto e já está em pré-venda na China, com lançamento programado para o final do mês. O carro promete uma arquitetura de 800 V, além de uma bateria ultrarrápida com uma capacidade de carregamento de 5C. Com isso, ele entrega até 820 km de autonomia e é capaz de recarregar 525 km em apenas 10 minutos. E o preço? Fica na faixa de RMB 300.000, ou cerca de US$ 41.780.

E não para por aí! A nova geração do P7 ainda oferecerá uma versão com portas tipo “tesoura”, que além de ser super estilosa, garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos e uma velocidade máxima de 230 km/h. Com tudo isso, o P7 está a caminho de se tornar um dos sedãs elétricos mais rápidos e eficientes do mercado — algo que, se você é apaixonado por carros, sabe que faz toda a diferença ao pisar no acelerador.