Jeep diminui preço do Renegade Sport 2026 em R$ 18,3 mil para PcD

O Jeep Renegade Sport está com uma oferta bem legal para pessoas com deficiência. É isso mesmo! Durante todo o mês de agosto, quem se enquadra nas doenças que garantem isenção de impostos tem a chance de aproveitar a isenção total do IPI e uma isenção proporcional do ICMS.

Vamos aos números: a versão Sport T270 4×2 é anunciada com o preço de R$ 118.290 para o público geral. Mas, para os clientes PcD, esse valor cai para R$ 99.990. E essa informação já está confirmada pela Fipe Carros, junto à concessionária Viasul. É um descontão, não acha?

Com essa redução, o Renegade Sport passa a ter um custo similar a hatches como o Fiat Argo, o Volkswagen Polo e o Hyundai HB20. Para quem gosta de espaço, o Renegade se destaca. Com 385 litros de porta-malas e um entre-eixos de 2.570 mm, o conforto dos passageiros está garantido — bom para aqueles passeios em família ou viagens curtas!

Mesmo sendo a versão de entrada, o Renegade Sport é cheio de surpresas. O acabamento, embora utilize bastante plástico rígido, é bem montado e os detalhes são caprichados. Isso acaba tornando ele uma escolha muito interessante para o público PcD.

Sob o capô, você vai encontrar o motor 1.3 T270 Flex, com quatro cilindros e 16 válvulas, emparelhado a um câmbio automático de seis marchas. Essa dupla entrega até 176 cv de potência a 5.750 rpm, e um torque de 27,5 kgfm que aparece já a partir de 1.750 rpm. E o melhor: essa máquina faz de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos. Sensação boa de aceleração, né?

Segurança também é outro ponto forte do Renegade Sport, com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), sistema Start&Stop para economizar combustível, estepe de emergência e faróis Full LED. O freio de estacionamento eletrônico dá aquele toque moderno que todo carro precisa.

Além de tudo isso, ele conta com um quadro de instrumentos TFT de 3,5″, bancos com revestimento premium, rodas aro 17″ com pneus 215/60, e um sistema de monitoramento da pressão dos pneus. Ah, e ainda tem ajuste de altura e profundidade do volante, ar-condicionado e iluminação no porta-malas, que ajuda na hora de pegar algo à noite.

Para quem tem crianças, o sistema de fixação Isofix é uma mão na roda. Se você costuma dirigir em estrada, vai adorar o controle de estabilidade e tração, além do controle eletrônico anticapotamento. A direção elétrica proporciona uma facilidade a mais nas manobras urbanas. E não se esqueça de que os freios são a disco nas quatro rodas, garantindo segurança extra.

Se você está pensando em adquirir um Jeep Renegade Sport, aqui estão os detalhes de preços e versões para PcD em agosto de 2025:

Modelo Preço de tabela Preço para PcD Desconto Sport T270 4×2 R$ 118.290,00 R$ 99.990,00 R$ 18.300,00

Olha só a oportunidade de ter um SUV com um bom custo-benefício e uma série de características que realmente fazem a diferença no dia a dia!