Fiat reduz preço do Pulse Impetus em R$ 16.520 para PcD

O Fiat Pulse Impetus Turbo 200 MHEV AT Flex, ano/modelo 2025/2026, está com uma oferta bem interessante para o público PcD. Sem opcionais e na charmosa cor preto Vulcano com teto cinza Strato, a promoção vai até 20 de agosto de 2025. Isso faz parte do programa Autonomy, que visa facilitar a compra de veículos zero km para pessoas com deficiência, seja para dirigir ou para serem transporte.

E falando em preços, a tabela para o público em geral é de R$ 146.990,00, mas para quem se encaixa nas condições de PcD, o valor cai para R$ 130.469,55. Isso representa um desconto de R$ 16.520,45! Uma ótima economia, se você me pergunta. Mas fique atento: o desconto está um pouco abaixo do que foi oferecido na campanha nacional de vendas diretas em julho.

Vale lembrar que, para obter essa oferta, é necessário ter direito à compra de um carro novo com isenção de impostos. As concessionárias da Fiat podem fornecer todos os detalhes sobre a documentação exigida. É prudente checar tudo para não deixar nada passar na hora de finalizar a compra.

Sob o capô, o Pulse Impetus Turbo esconde um motor 1.0 turbo flex de três cilindros que oferece até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Esse conjunto é acompanhado de um câmbio automático CVT com sete marchas simuladas, perfeito para quem adora uma condução suave. O sistema híbrido-leve (MHEV) ajuda a cortar o consumo e as emissões de poluentes, algo que muitos motoristas têm se preocupado cada vez mais.

Falando em números, o Inmetro coloca os consumos do modelo 2025 em 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada com gasolina, enquanto com etanol chega a 12,1 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada. Isso faz diferença, especialmente em viagens longas ou na correria do dia a dia.

As opções de cores disponíveis para o Pulse 2026 incluem: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi, esta última reservada para as versões híbridas.

Em termos de vendas, segundo a Fenabrave, o Fiat Pulse já emplacou 25.104 unidades nos primeiros sete meses de 2025, mostrando que ele tem conquistado o coração dos motoristas brasileiros. Para efeito de comparação, o Volkswagen Tera conseguiu emplacar 5.994 unidades, e o Renault Kardian registrou 11.616 vendas nesse mesmo período.

Se você está considerando o Fiat Pulse, aqui vão os preços de tabela e descontos para o modelo Turbo 200 Impetus CVT:

Configurações Preços de tabela Preço para PcD Descontos Turbo 200 Impetus CVT R$ 146.990,00 R$ 130.469,55 R$ 16.520,45

Com tantos detalhes bacanas e um preço atrativo, dá para perceber por que o Pulse está se destacando, não é mesmo?