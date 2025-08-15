Carros mais vendidos até 14 de agosto de 2025, segundo Fipe

O Volkswagen Polo segue firme na liderança do mercado de carros no Brasil, com nada menos que 5.451 unidades emplacadas neste mês. É impressionante, né? Logo atrás, o Fiat Strada também está arrasando, com 5.114 vendas, enquanto o Hyundai HB20 caiu para a terceira posição, com 4.628 unidades. O Fiat Argo não fica atrás entre os hatchbacks, vendendo 4.340 unidades e mostrando sua força na categoria.

SUVs: O domínio do Toyota

Quando falamos em SUVs, o Toyota Corolla Cross reina absoluto em agosto até agora, com 3.587 unidades vendidas. É difícil não perceber a popularidade desse modelo que combina conforto e estilo. Em seguida, temos o Volkswagen T-Cross, que fez 3.230 emplacamentos. O Hyundai Creta também brilha nessa disputa, fechando o pódio dos SUVs com 3.012 vendas.

O ascendente Fiat Fastback

O Fiat Fastback apareceu na quarta posição entre os SUVs, com 2.330 unidades vendidas. Um modelo que tem conquistado os motoristas que buscam uma mescla de esportividade e praticidade. Logo depois, o Fiat Pulse vendeu 2.190 unidades, enquanto o Nissan Kicks garantiu a sexta colocação com 2.173. Quem já se viu preso em um trânsito com um desses sabe como a opção do SUV faz a diferença no dia a dia.

Hatches com garra

No segmento dos hatches compactos, o Fiat Mobi se destacou com 2.716 unidades vendidas, superando o seu concorrente direto, o Renault Kwid, que registrou 1.855 emplacamentos. Um ponto interessante: o Volkswagen Tera, um modelo novo no mercado, somou 1.896 unidades e conquistou a 16ª posição geral. Ótimo para quem está pensando em um carro acessível e funcional.

Rankings em destaque

Agora, vamos ao ranking dos carros mais vendidos em agosto de 2025:

Volkswagen Polo – 5.451 Fiat Strada – 5.114 Hyundai HB20 – 4.628 Fiat Argo – 4.340 Toyota Corolla Cross – 3.587 Volkswagen T-Cross – 3.230 Hyundai Creta – 3.012 Fiat Mobi – 2.716 Volkswagen Saveiro – 2.400 Fiat Fastback – 2.330 Fiat Pulse – 2.190 Nissan Kicks – 2.173 Chevrolet Tracker – 2.138 Volkswagen Nivus – 2.107 Chevrolet Onix – 1.926 Volkswagen Tera – 1.896 Honda HR-V – 1.855 Renault Kwid – 1.855 Toyota Hilux – 1.760 Chevrolet Onix Plus – 1.679 Jeep Compass – 1.657 Volkswagen Virtus – 1.612 Caoa Chery Tiggo 7 – 1.567 Fiat Toro – 1.276 Ford Ranger – 1.075 Chevrolet S10 – 1.023

Esses dados são da Fipe Carros, com informações da Fenabrave. Dá para ver as preferências dos motoristas brasileiros, e fica claro que a conexão emocional com cada modelo é impecável. Como diria um bom amigo: carro é como amor, a gente se apega!