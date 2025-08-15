Motos mais vendidas até 14 de agosto de 2025 segundo a Fipe

Agosto está quase no meio e, como sempre, a Honda CG 160 está dominando o mercado de motos. Com impressionantes 18.926 unidades vendidas só neste mês, ela acumula um total de 286.899 emplacamentos em 2025. Não é à toa que essa belezura continua sendo a queridinha dos brasileiros!
Logo em seguida, temos a Honda Biz, que também se destaca com 9.895 vendas em agosto e um total de 161.869 no ano. Não dá para esquecer da Honda NXR 160 Bros, que garantiu a terceira colocação com 7.449 unidades. E a Honda Pop 110i não ficou atrás, emplacando 7.392 motos, bem pertinho da Bros.
Agora, se você está pensando em uma moto mais acessível, a Mottu Sport 110i aparece em quinto lugar, registrando 4.839 unidades e um crescimento de 13% comparado a julho. A Yamaha YBR 150 veio logo atrás, com 3.784 vendas, enquanto a Honda CB 300F e a Honda PCX 160 somaram, respectivamente, 2.748 e 2.031 unidades.
Dando uma olhada mais a fundo, a Yamaha Fazer 250 fica em nono lugar, com 1.989 vendas, e a Shineray XY 125 fecha o top 10, com 1.948 unidades registradas. Se colocarmos tudo em perspectiva, a Honda continua sendo a líder disparada do mercado brasileiro de motos, com um total de 824.011 motos vendidas de janeiro a julho. A Yamaha segue em segundo lugar com 173.939 e a Shineray em terceiro, com 70.536 emplacamentos.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|18.926
|2º
|Honda Biz
|9.895
|3º
|Honda NXR 160 Bros
|7.449
|4º
|Honda Pop 110i
|7.392
|5º
|Mottu Sport 110i
|4.839
|6º
|Yamaha YBR 150
|3.784
|7º
|Honda CB 300F
|2.748
|8º
|Honda PCX 160
|2.031
|9º
|Yamaha Fazer 250
|1.989
|10º
|Shineray XY 125
|1.948
O ranking das 20 motos mais vendidas foi produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. Se você é apaixonado por motos, não tem como não ficar de olho nas últimas novidades e tendências, certo?