Motos mais vendidas até 14 de agosto de 2025 segundo a Fipe

Agosto está quase no meio e, como sempre, a Honda CG 160 está dominando o mercado de motos. Com impressionantes 18.926 unidades vendidas só neste mês, ela acumula um total de 286.899 emplacamentos em 2025. Não é à toa que essa belezura continua sendo a queridinha dos brasileiros!

Logo em seguida, temos a Honda Biz, que também se destaca com 9.895 vendas em agosto e um total de 161.869 no ano. Não dá para esquecer da Honda NXR 160 Bros, que garantiu a terceira colocação com 7.449 unidades. E a Honda Pop 110i não ficou atrás, emplacando 7.392 motos, bem pertinho da Bros.

Agora, se você está pensando em uma moto mais acessível, a Mottu Sport 110i aparece em quinto lugar, registrando 4.839 unidades e um crescimento de 13% comparado a julho. A Yamaha YBR 150 veio logo atrás, com 3.784 vendas, enquanto a Honda CB 300F e a Honda PCX 160 somaram, respectivamente, 2.748 e 2.031 unidades.

Dando uma olhada mais a fundo, a Yamaha Fazer 250 fica em nono lugar, com 1.989 vendas, e a Shineray XY 125 fecha o top 10, com 1.948 unidades registradas. Se colocarmos tudo em perspectiva, a Honda continua sendo a líder disparada do mercado brasileiro de motos, com um total de 824.011 motos vendidas de janeiro a julho. A Yamaha segue em segundo lugar com 173.939 e a Shineray em terceiro, com 70.536 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 18.926 2º Honda Biz 9.895 3º Honda NXR 160 Bros 7.449 4º Honda Pop 110i 7.392 5º Mottu Sport 110i 4.839 6º Yamaha YBR 150 3.784 7º Honda CB 300F 2.748 8º Honda PCX 160 2.031 9º Yamaha Fazer 250 1.989 10º Shineray XY 125 1.948

O ranking das 20 motos mais vendidas foi produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. Se você é apaixonado por motos, não tem como não ficar de olho nas últimas novidades e tendências, certo?