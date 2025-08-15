Mundo Automotivo

Motos mais vendidas até 14 de agosto de 2025 segundo a Fipe

Autor Rodrigo Campos
As motos mais vendidas do Brasil até dia 22 de julho de 2025
Crédito da imagem: Moto Remaza Tatuapé São Paulo, SP

Agosto está quase no meio e, como sempre, a Honda CG 160 está dominando o mercado de motos. Com impressionantes 18.926 unidades vendidas só neste mês, ela acumula um total de 286.899 emplacamentos em 2025. Não é à toa que essa belezura continua sendo a queridinha dos brasileiros!

Logo em seguida, temos a Honda Biz, que também se destaca com 9.895 vendas em agosto e um total de 161.869 no ano. Não dá para esquecer da Honda NXR 160 Bros, que garantiu a terceira colocação com 7.449 unidades. E a Honda Pop 110i não ficou atrás, emplacando 7.392 motos, bem pertinho da Bros.

Agora, se você está pensando em uma moto mais acessível, a Mottu Sport 110i aparece em quinto lugar, registrando 4.839 unidades e um crescimento de 13% comparado a julho. A Yamaha YBR 150 veio logo atrás, com 3.784 vendas, enquanto a Honda CB 300F e a Honda PCX 160 somaram, respectivamente, 2.748 e 2.031 unidades.

Dando uma olhada mais a fundo, a Yamaha Fazer 250 fica em nono lugar, com 1.989 vendas, e a Shineray XY 125 fecha o top 10, com 1.948 unidades registradas. Se colocarmos tudo em perspectiva, a Honda continua sendo a líder disparada do mercado brasileiro de motos, com um total de 824.011 motos vendidas de janeiro a julho. A Yamaha segue em segundo lugar com 173.939 e a Shineray em terceiro, com 70.536 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16018.926
Honda Biz9.895
Honda NXR 160 Bros7.449
Honda Pop 110i7.392
Mottu Sport 110i4.839
Yamaha YBR 1503.784
Honda CB 300F2.748
Honda PCX 1602.031
Yamaha Fazer 2501.989
10ºShineray XY 1251.948

O ranking das 20 motos mais vendidas foi produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. Se você é apaixonado por motos, não tem como não ficar de olho nas últimas novidades e tendências, certo?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor