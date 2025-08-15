Nissan destaca benefícios do Kicks frente aos concorrentes

O novo Nissan Kicks chegou ao Brasil e, olha, ele tem tudo para se destacar entre os concorrentes. Fabricado em Resende (RJ), o modelo traz um design robusto e um interior que promete conforto para todos os passageiros. Mas o que realmente chama a atenção é a sua lista de tecnologias, que vai deixar qualquer entusiasta satisfeito.

Primeiro, vamos falar do porta-malas: com 470 litros de capacidade, ele está entre os maiores do segmento. Perfeito para quem gosta de viajar com toda a família ou levar aquela bagagem extra no fim de semana. Além disso, o interior é bem espaçoso, garantindo conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros. E se você curte uma cabine moderna, prepare-se: as versões Sense e Advance vêm com um painel digital de 7 polegadas, enquanto as versões Exclusive e Platinum oferecem uma tela ainda maior, de 12,3 polegadas. É tecnologia na medida certa!

Quando o assunto é desempenho, o Kicks não fica para trás. Ele é equipado com um motor 1.0 turbo de 125 cv e 22,4 kgfm de torque, claro, usando etanol. Esse motor vem junto com uma transmissão de dupla embreagem DCT, perfeita para quem adora agilidade nas trocas de marcha e ainda tem os paddles shifts ao volante. Para os que dirigem por estradas, isso pode fazer toda a diferença na hora de ultrapassar ou enfrentar subidas.

A Nissan fez questão de mostrar a qualidade do Kicks mesmo na prática. Para isso, lançou a campanha “Comparou, Comprou”. Nos finais de semana de agosto, ela levou os concorrentes diretos às concessionárias, permitindo que o público testasse o Kicks ao lado de outros SUVs do mercado. É uma ótima chance para você, amante de carros, fazer uma comparação bem justa, não acha?

E não se esqueça: durante o evento, além dos test drives, as concessionárias oferecerão condições especiais de compra, como taxa de 0% e bônus na troca do usado. Um incentivo e tanto para quem está pensando em trocar de carro!

Ah, e um detalhe importante: o modelo Kicks Exclusive já viu seu valor reconhecido, recebendo o selo de “Melhor Compra 2025” da revista Quatro Rodas, especialmente entre SUVs de até R$ 200 mil. Isso é um baita reconhecimento e demonstra a confiança que a marca depositou nessa nova geração.

De certa forma, o Kicks é o que muitos de nós já procuramos: um carro que combina espaço, conforto e tecnologia de ponta. E quem sabe em sua próxima volta ao shopping ou no final de semana, você já não esteja pensando em dar uma conferida nesse SUV que promete ser um sucesso!