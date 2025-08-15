Técnico do Coritiba elogia Ronier após dois gols marcados

Na última quinta-feira (14), o Coritiba conquistou uma vitória por 2 a 1 contra o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi. Um dos destaques da partida foi o atacante Lucas Ronier, que marcou os dois gols da equipe. No primeiro gol, ele mostrou oportunismo ao aproveitar uma falha da defesa adversária, enquanto o segundo foi resultado de sua habilidade em um belo drible.

Lucas Ronier, aos 20 anos, tem mostrado evolução como jogador após um início irregular na Série B. Ele também enfrentou desafios extracampo, tendo sido afastado por duas rodadas. De acordo com o técnico Mozart, essa experiência serviu como aprendizado para o atleta. Mozart o considera como “o maior talento da base” do clube.

“O amadurecimento dele é fruto de um trabalho em conjunto, envolvendo a diretoria e a comissão técnica. Ele recentemente se tornou pai, o que tem contribuído para seu crescimento pessoal e profissional”, afirmou o treinador em entrevista. Mozart ressaltou que Ronier é um dos jogadores mais talentosos que surgiram das categorias de base do Coritiba.

Com a vitória sobre o Novorizontino, Ronier alcançou a marca de seis gols em 28 jogos na temporada, sendo três somente na Série B. Sua última ótima performance ocorreu após um longo jejum sem fazer gols, que durou cinco meses. Ele voltou a marcar em julho contra o Athletic e agora, com o desempenho na última partida, igualou sua contagem de gols do ano anterior, mas com 16 jogos a menos.

Em entrevista após a partida, Ronier comentou: “Sempre trabalhei em silêncio, tinha certeza de que as coisas iriam voltar ao normal. Tive calma e consegui fazer os dois gols, é gratificante, especialmente para nós da base, que estamos recebendo oportunidades.”

A importância de Ronier para a equipe fica clara, e o técnico Mozart manteve confiança no jogador mesmo nos momentos em que as estatísticas de gols e assistências não eram favoráveis. “Quando o jogador atua de forma coletiva, as oportunidades de gol aparecem naturalmente. Ele precisa focar em ajudar a equipe. Desde o início estamos trabalhando essa mentalidade, e é por isso que estamos na parte alta da tabela”, destacou.

Além do desempenho de Ronier, o Coritiba planeja um futuro mais promissor para a equipe em 2025. A diretoria reconheceu que a juventude do elenco foi um fator limitante na busca pelo acesso no ano anterior. Para esta nova temporada, a estratégia incluiu a contratação de jogadores com experiência, muitos deles com passagens pelo futebol europeu. Mozart acredita que essas novas adições servirão como exemplos e referências para jogadores mais jovens, incluindo Ronier, que pode ter um futuro promissor pela frente no esporte.

“O grupo agora tem atletas com experiências fora do país, como Maicon e Josué. Lucas pode se espelhar neles e entender o caminho que deve seguir para continuar seu desenvolvimento”, finalizou o treinador.