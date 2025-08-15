Kia Tasman será lançado em 2026, desafiando a Toyota Hilux

A Kia Tasman, a nova picape média da marca sul-coreana, começou sua jornada na América Latina com um evento em Santiago, no Chile. Essa é uma grande aposta da Kia em um setor super concorrido, onde briga de igual para igual com feras como Toyota Hilux e Ford Ranger.

Esse modelo chega em versões de cabine simples e dupla, sempre com tração 4×4 e um bloqueio de diferencial eletrônico que promete dar aquela força em terrenos desafiadores. E não para por aí! A Tasman ainda traz uma lista de tecnologias bem interessantes, como alerta de ponto cego, assistente de permanência na faixa e controle de cruzeiro adaptativo. É tudo que você precisa para encarar uma viagem longa ou uma tarefa no dia a dia, né?

Agora, vamos dar uma olhada nas dimensões desse possante. A Tasman tem 5,41 m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,89 m de altura, com uma distância entre eixos de 3,27 m. Se você curte um off-road, a versão X-Pro com pneus adequados pode oferecer um vão livre de até 300 mm. A caçamba é esperta, com 1,51 m de comprimento e 54 cm de profundidade, pintando um quadro de robustez com capacidade para carregar até 1.145 kg.

A capacidade de reboque é de 3.500 kg! Isso significa que você pode levar praticamente qualquer coisa que precise. E com essa força toda, ela disputa espaço com concorrentes de peso no mercado, como Mitsubishi Triton e por aí vai.

Durante a apresentação, Sebastián Sicardi, o chefão da Kia Argentina, falou sobre a importância da Tasman para a marca na região. Ele acredita que picapes médias são fundamentais para os mercados em que a Kia quer se solidificar, como o nosso Brasilzão, Austrália e Sudeste Asiático. Ele já deixou claro que a Tasman vai ter suas características únicas, sem querer copiar ninguém. Ou seja, vem forte por aí!

Sicardi explicou que o modelo vai atender a diferentes perfis de consumidores. As versões mais simples são voltadas para quem precisa de um carro para trabalho, enquanto as mais completas foram pensadas para quem busca um veículo que possa servir tanto para o dia a dia quanto para aventuras no fim de semana.

Mudando um pouquinho de assunto, aqui no Brasil a situação é um pouco mais complicada. A Kia não comanda sua operação por aqui diretamente, e sim por meio de José Luiz Gandini, que está à frente da marca desde os anos 1990. Isso influência na velocidade de lançamento e nas estratégias.

Ele já demonstrou interesse em trazer a Tasman para cá com um motor 2.2 turbodiesel CRDi de 210 cv, perfeito para o produtor rural que está sempre na correria. Além disso, Gandini está estudando a possibilidade de produzir a picape no Uruguai, o que ajudaria a cortar custos de logística e impostos. Assim, a Tasman poderia chegar ao Brasil com preços mais em conta, aumentando suas chances contra as concorrentes.

Recentemente, a picape até foi flagrada em testes por aqui, estacionada em um condomínio sem disfarces. O detalhe que a entregou como protótipo foram as placas verdes, que indicam que estava ali para homologação. É a Kia dando os primeiros passos, e muita gente já está de olho!