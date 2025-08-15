Flamengo avança com ônibus 100% elétrico da BYD

O Flamengo acaba de escrever mais um capítulo incrível na sua história: é o primeiro clube do Brasil a ter um ônibus 100% elétrico! Essa iniciativa, que promete facilitar o transporte dos atletas, é fruto de uma parceria com a BYD. E não é só para poucos, não! Isso vai beneficiar mais de 1.100 atletas das modalidades olímpicas do clube, incluindo basquete, judô, natação e até futebol feminino.

Falando do ônibus, o modelo escolhido é o BYD D9F. Ele é super silencioso e tem uma autonomia de até 250 km. Você sabe o que isso significa? Em apenas um ano, ele pode evitar a emissão de 182 toneladas de CO₂, o que equivale ao plantio de mais de 1.200 árvores. É um passo importante para a sustentabilidade, e ainda conta com um conforto que faz toda diferença, com suspensão pneumática e freios a disco com ABS. É uma baita evolução no transporte de atletas!

A entrega oficial desse ônibus bombástico aconteceu na última quarta-feira (13), na sede náutica do Flamengo, lá na Gávea, no Rio de Janeiro. O evento foi bem bacana, com a presença de figuras importantes como o diretor de Veículos Comerciais da BYD e o diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo. Pra garantir que tudo funcione direitinho, vai ser instalada uma estação de recarga no Maracanãzinho, bem no coração do complexo do Maracanã.

Marcello Schneider, da BYD, deixou claro que essa iniciativa é mais do que um ônibus novo. Ele destacou que é possível unir inovação e compromisso ambiental. E o que é melhor: isso pode inspirar outras instituições a seguir o mesmo caminho.

Para o Marcus Vinicius Freire, essa novidade é uma ótima ação para o esporte brasileiro. Ele acredita que isso não só reduz a poluição, mas também proporciona um transporte à altura dos atletas, que merecem esse cuidado especial.

E não para por aí! Essa não é a primeira ação da BYD no universo esportivo. No mês passado, a montadora chinesa fez parceria com a Inter de Milão, entregando 70 veículos para o clube. Na Europa, eles já foram patrocinadores da UEFA EURO 2024 e vão marcar presença no Campeonato Europeu Sub-21 da UEFA 2025.

Tem algo mais empolgante do que ver um clube de futebol investindo em tecnologias que fazem bem para o planeta e para os atletas?