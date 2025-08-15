Record altera programação de domingo com sessão dupla de filmes

A Record decidiu fazer mudanças em sua programação de domingo com o objetivo de aumentar sua audiência e se aproximar do SBT, que atualmente lidera em alguns horários. A emissora está testando novas estratégias, incluindo a exibição de uma sessão dupla de filmes e novidades em seus programas.

No próximo domingo, dia 17 de agosto, a programação começará às 11h com o filme "13º Distrito" no "Cine Maior". Depois, às 12h45, será a vez de "Tela Máxima" exibir "Os Mercenários 3". A ideia é ver se essa mudança consegue atrair mais telespectadores e melhorar a audiência, mesmo que de forma gradual.

Uma outra mudança importante será a estreia do humorista Marco Luque como comentarista fixo no programa "Love & Dance", que vai ao ar às 18h15. Ele se juntará à Marisa Orth para trazer uma abordagem mais leve e divertida à atração. Com a pausa do futebol, o programa espera conquistar novos telespectadores.

A Record está monitorando o desempenho dessas novas atrações antes de decidir se fará alterações permanentes em sua programação. Se a audiência aumentar, mesmo que apenas um pouco, a emissora pode decidir manter as mudanças.

Além das novidades, a programação de domingo também incluirá os seguintes programas:

14h00 – "Game dos 100"

– "Game dos 100" 15h45 – "Acerte ou Caia!"

– "Acerte ou Caia!" 19h45 – "Domingo Espetacular"

– "Domingo Espetacular" 23h00 – "Esporte Record"

Com essas alterações, a Record busca fortalecer sua presença nas tardes de domingo e reconquistar o público.