BMW planeja concorrente para Mercedes-Benz Classe G em 2029

O Mercedes-Benz Classe G é um verdadeiro ícone quando falamos de SUVs de luxo. Há mais de quatro décadas, ele é o rei das aventuras off-road, com seu visual quadrado que transmite robustez e durabilidade. Desde suas versões mais radicais até as voltadas à esportividade, o Classe G conquistou muitos fãs, e não é à toa que chama tanta atenção.

Mas a concorrência também acordou. A BMW, que parecia um pouco fora desse jogo, agora está a todo vapor. Informações recentes indicam que a montadora está desenvolvendo um novo modelo para competir diretamente com o Classe G, apelidado de G74. Para quem é apaixonado por carros, isso é um passo empolgante.

De acordo com a Automotive News Europe, a produção do G74 deve começar no segundo semestre de 2029, na fábrica da BMW em Spartanburg, nos Estados Unidos. E, claro, o mercado norte-americano deve ser o principal foco. A base do carro será uma versão reformulada da plataforma CLAR, que atualmente equipa o X5, mas adaptada para encarar a trilha sem medo.

Design e mecânica

Imagina só: um SUV robusto, com formas quadradas e musculosas, inspirado em alguns traços do polêmico BMW XM. O G74 deve trazer um estilo que passa resistência, mas o motor deve ser bem tradicional, focando em opções a combustão e híbridas plug-in. A eletrificação total vai ficar para depois, já que o mercado para SUVs elétricos desse tipo ainda está engatinhando.

Aliás, o Classe G é um bom exemplo disso. A versão elétrica dele enfrentou dificuldades para decolar. Um executivo da Mercedes-Benz chegou a admitir que as vendas ficaram muito aquém do esperado, com apenas 1.450 unidades vendidas em um ano, enquanto as versões a gasolina e a diesel venderam quase sete vezes mais.

Concorrência pesada

Entrar nesse segmento não vai ser fácil, não! Os clientes do Classe G e do Land Rover Defender são super fiéis, comprando mais por paixão do que por necessidade. No entanto, a BMW vê uma brecha. Afinal, estamos em um momento em que marcas de luxo estão investindo muito em SUVs grandes e com visual quadrado. Tem até rumores de que o G74 pode ganhar uma versão esportiva M, assim como o Classe G AMG, unindo luxo e desempenho em um só pacote.

Então, é bom ficar de olho. A chegada do G74 promete agitar ainda mais esse mercado apaixonante dos SUVs de luxo.