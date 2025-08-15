Kia lança Tasman no Chile para competir com Hilux e Ranger

A Kia fez sua jogada de mestre e apresentou, no Chile, a Tasman, sua primeira picape média desenvolvida inteiramente do zero. Essa novidade chega com tudo para agitar o mercado automotivo da América Latina, e a marca reuniu imprensa e revendedores de mais de 15 países para celebrar esse lançamento. Quem está de olho em picapes deverá ficar atento, já que a previsão é que a Tasman chegue na Argentina em 2026 e pode dar as caras no Brasil também.

Visualmente, a Tasman impressiona com um design robusto, ideal para quem ama aventura. Ela vem equipada com tração 4×4 selecionável, bloqueio eletrônico de diferencial traseiro e uma carroceria sobre chassi, que garante um vão livre de 252 mm. Se você é do time que adora cross country, vai curtir a versão X-Pro, que chega até a 300 mm de distância do solo.

Essa versão mais aventureira não fica apenas na aparência; ela também traz pneus off-road e rodas de 17 polegadas, além do modo X-TREK, que ajuda a manter a velocidade constante em terrenos difíceis. Para quem já passou por estradas complicadas, sabe como isso é uma mão na roda!

A Kia não economizou em testes para garantir a qualidade da picape. Foram mais de 1.777 testes e 18 mil ciclos de avaliação em condições desafiadoras, que vão desde a neve da Suécia até os calorosos desertos do Oriente Médio. O objetivo é claro: competir com titãs como Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger.

### Interior e Tecnologia

Quando se fala do interior, a Tasman traz um mix de tecnologia e conforto. Um painel com duas telas de 12,3 polegadas e mais uma de 5 polegadas para controlar o ar-condicionado tornam a experiência ao volante bem moderna. Além disso, cinco opções de acabamento, incluindo combos exclusivos nas versões x-Line e x-Pro, dão um charme a mais.

As dimensões também impressionam: são 5,41 m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,89 m de altura, com um entre-eixos de 3,27 m. A caçamba pode levar até 1.145 kg e rebocar até 3.500 kg. Além disso, sua capacidade volumétrica é de 1.173 litros, uma das maiores da categoria. Para quem precisa, haverá opções com cabine simples e dupla e versões adaptadas para uso comercial.

### O Futuro no Brasil

Sobre a chegada da Tasman no Brasil, o futuro depende do trabalho local da Kia, sob a liderança de José Luiz Gandini, que já expressou interesse na picape. Se rolar, a versão com motor 2.2 turbodiesel de 210 cv e 45 kgfm promete atender bem aqueles que buscam força e durabilidade, especialmente no campo.

Então, quem ama picapes e está sempre de olho nas novidades, a Tasman poderá ser uma aposta interessante para os próximos anos. Pode preparar o coração (e o bolso) para essa rival que vem com tudo!