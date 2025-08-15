Mundo Automotivo

Jeep Renegade sai de linha na Europa, mas continua no Brasil

Jeep Renegade deixa de ser vendido na Europa, mas permanece no Brasil
Depois de mais de 11 anos de sucesso, o Jeep Renegade começa a se despedir da Europa. Produzido na Itália, em Melfi, o SUV compacto já deu tchauzinho também para o mercado da América do Norte, Rússia e China. E agora, a marca confirmou que não vai ter um substituto imediato. A produção encerra no final deste ano, e esse é um momento que muitos apaixonados por carros vão sentir.

O Renegade conquistou consumidores em todo o mundo, com mais de dois milhões de unidades vendidas. Um número expressivo, não? Só na Europa, foram cerca de 500 mil, e o modelo era tão popular que você poderia vê-lo em qualquer esquina, quase como um Fiat Panda. Ele chegou a ser usado por viaturas policiais por lá!

Mas, nem tudo são flores. De janeiro a junho deste ano, as vendas caíram drasticamente: apenas 6.938 unidades para toda a Europa, o que tem tudo a ver com a competição acirrada. Por exemplo, na Espanha, o Jeep Avenger já vendeu mais de 4.600 unidades e superou o Renegade em números.

E por que isso aconteceu? O principal motivo é a plataforma “Small Wide”, que foi desenvolvida pela Fiat. Infelizmente, ela não vai receber mais atualizações. Adequar o modelo às novas regras ambientais e às demandas do mercado exigiria adaptações tão profundas que acabar com o projeto se tornou a opção mais viável.

Na Europa, o Renegade vai deixar um espaço que será parcialmente preenchido pelo Jeep Avenger, um modelo menor e mais moderno, além do Compass, que é maior e tem um preço mais elevado. A marca planeja concentrar sua linha em quatro modelos: Avenger, Compass, Recon (um substituto elétrico do Wrangler) e Wagoneer S.

Agora, se você está no Brasil, a situação é bem diferente. O Renegade continua firme e forte em nosso mercado e deve receber sua terceira reestilização em 2026, que vai incluir uma versão híbrida leve de 48 volts. O facelift prometido trará novos para-choques, grade e rodas, mas vai manter aquele visual que todos nós apreciamos.

Mesmo com a chegada do Avenger, o veteraníssimo Renegade vai continuar se batendo com concorrentes como o T-Cross, Creta e Tracker. É um modelo que ainda tem muito a oferecer aos motoristas brasileiros. E para os fãs de novidades, a segunda geração do Renegade global está prevista para 2027, com promessas de ser maior, mais tecnológica e, pela primeira vez, disponível em versão elétrica.

Segundo dados da Fenabrave, o Jeep Renegade foi emplacado 24.381 vezes entre janeiro e julho de 2025, ocupando o título de segundo modelo mais vendido da marca no Brasil. O Compass ficou no topo, com 32.468 unidades, seguido pelo Commander com 8.532 emplacamentos.

Enquanto seguimos por nossas estradas, é sempre bom lembrar que, com ou sem Renegade na Europa, essa máquina continua firme no coração do brasileiro.

