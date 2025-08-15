Jeep Renegade sai de linha na Europa, mas continua no Brasil

Depois de mais de 11 anos de sucesso, o Jeep Renegade começa a se despedir da Europa. Produzido na Itália, em Melfi, o SUV compacto já deu tchauzinho também para o mercado da América do Norte, Rússia e China. E agora, a marca confirmou que não vai ter um substituto imediato. A produção encerra no final deste ano, e esse é um momento que muitos apaixonados por carros vão sentir.

O Renegade conquistou consumidores em todo o mundo, com mais de dois milhões de unidades vendidas. Um número expressivo, não? Só na Europa, foram cerca de 500 mil, e o modelo era tão popular que você poderia vê-lo em qualquer esquina, quase como um Fiat Panda. Ele chegou a ser usado por viaturas policiais por lá!

Mas, nem tudo são flores. De janeiro a junho deste ano, as vendas caíram drasticamente: apenas 6.938 unidades para toda a Europa, o que tem tudo a ver com a competição acirrada. Por exemplo, na Espanha, o Jeep Avenger já vendeu mais de 4.600 unidades e superou o Renegade em números.

E por que isso aconteceu? O principal motivo é a plataforma “Small Wide”, que foi desenvolvida pela Fiat. Infelizmente, ela não vai receber mais atualizações. Adequar o modelo às novas regras ambientais e às demandas do mercado exigiria adaptações tão profundas que acabar com o projeto se tornou a opção mais viável.

Na Europa, o Renegade vai deixar um espaço que será parcialmente preenchido pelo Jeep Avenger, um modelo menor e mais moderno, além do Compass, que é maior e tem um preço mais elevado. A marca planeja concentrar sua linha em quatro modelos: Avenger, Compass, Recon (um substituto elétrico do Wrangler) e Wagoneer S.

Agora, se você está no Brasil, a situação é bem diferente. O Renegade continua firme e forte em nosso mercado e deve receber sua terceira reestilização em 2026, que vai incluir uma versão híbrida leve de 48 volts. O facelift prometido trará novos para-choques, grade e rodas, mas vai manter aquele visual que todos nós apreciamos.

Mesmo com a chegada do Avenger, o veteraníssimo Renegade vai continuar se batendo com concorrentes como o T-Cross, Creta e Tracker. É um modelo que ainda tem muito a oferecer aos motoristas brasileiros. E para os fãs de novidades, a segunda geração do Renegade global está prevista para 2027, com promessas de ser maior, mais tecnológica e, pela primeira vez, disponível em versão elétrica.

Segundo dados da Fenabrave, o Jeep Renegade foi emplacado 24.381 vezes entre janeiro e julho de 2025, ocupando o título de segundo modelo mais vendido da marca no Brasil. O Compass ficou no topo, com 32.468 unidades, seguido pelo Commander com 8.532 emplacamentos.

Enquanto seguimos por nossas estradas, é sempre bom lembrar que, com ou sem Renegade na Europa, essa máquina continua firme no coração do brasileiro.