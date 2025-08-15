Prefeitura destina R$ 521 mil para armas de choque na Guarda Civil

A Prefeitura de Campo Grande anunciou a compra de 52 kits de armas elétricas incapacitantes, conhecidas como armas de choque ou tasers, num total de R$ 521 mil. Este investimento é resultado de um repasse do Ministério da Justiça e visa fortalecer a atuação da Guarda Civil Metropolitana. Além das armas de choque, o convênio também permitirá a aquisição de coletes à prova de bala e novas viaturas.

O secretário de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga da Silva Assis, explicou que a compra foi feita sem licitação, pois a Empresa Condor S.A. Indústria Química é a única fornecedora desse tipo de armamento. As armas de choque são consideradas menos letais e têm como objetivo imobilizar temporariamente indivíduos em situações de risco.

Os novos equipamentos serão utilizados principalmente por agentes que atuam em rondas escolares e no patrulhamento ostensivo nas ruas. A Guarda Civil já dispõe desse tipo de armamento, e o uso seguirá o protocolo federal de uso progressivo da força, que orienta a abordagem conforme a situação apresentada e a possível ameaça envolvida.

É importante destacar que, embora as armas de choque sejam categorizadas como menos letais, seu uso ainda apresenta riscos, especialmente para pessoas com condições de saúde preexistentes. O secretário ressaltou que a decisão sobre o uso do equipamento dependerá da avaliação da situação em campo, incluindo a presença de armas ou qualquer outro fator de risco.