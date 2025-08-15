Nissan reduz preço do Kicks Platinum em R$ 19 mil para PcD

O Nissan Kicks Platinum está de portas abertas para novas compras, especialmente na modalidade de vendas diretas, focada em pessoas com deficiência (PcD). Essa é uma chance incrível para quem tem direito a isenção de impostos na hora de adquirir um carro zero. E o melhor: a promoção vale durante todo o mês de agosto, incluindo isenção de IPI e bônus de fábrica. Os preços se mantêm os mesmos do portal do Fipe Carros em julho, então é uma ótima oportunidade!

Falando especificamente da configuração Platinum 1.0T AT, o preço para o público geral é de R$ 199.000,00, enquanto o valor para o cliente PcD fica em R$ 179.990,00 — uma baita economia de R$ 19.010,00. Essa informação está confirmada no site da Nissan, então pode ficar tranquilo.

O que tem de novo no Kicks Platinum

Sob o capô, o Kicks Platinum traz um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que é puro coração. Ele entrega até 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina, além de um torque de 22,4 kgfm a 2.500 rpm. A transmissão é automática de dupla embreagem, com seis marchas, e o melhor: proporciona uma lubrificação a óleo que promete performance e durabilidade. Ideal para quem quer aproveitar a estrada!

Os números de eficiência são bem bacanas também: segundo o Inmetro, o Kicks faz 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Já com etanol, os valores caem para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada. Quem pega muito trânsito sabe que um câmbio que entrega agilidade faz toda a diferença, não é mesmo?

Sucesso de vendas e alteração nas dimensões

De acordo com dados da Fenabrave, o Kicks teve um desempenho surpreendente em julho, emplacando 6.341 unidades, um aumento de 82,9% em relação ao mês anterior. Apesar de não ter sido o SUV mais vendido — esse título ficou com o Volkswagen T-Cross —, é bem legal ver a marca aumentando sua participação no mercado.

Falando em tamanho, o Kicks cresceu um pouco e agora está mais próximo da categoria de SUV médio. Aumentou 6 cm no comprimento, chegando a 4,37 metros, enquanto o entre-eixos subiu para 2,66 m e a largura agora é de 1,80 m. O porta-malas também ganhou espaço e passou de 432 litros para 470 litros. Isso é ótimo para quem curte levar a família ou as malas na viagem!

Equipamentos que vão te conquistar

O Kicks Platinum 2026 vem bem equipado. Um teto solar panorâmico agrega muito ao visual do carro, além do som Bose Personal Plus com 10 alto-falantes. A central multimídia é de 12,3 polegadas e tem um painel de instrumentos digital na mesma medida, tudo para facilitar a sua vida ao volante. E quem gosta de um toque esportivo, pode fazer as trocas de marcha manualmente com os paddle shifts. As rodas de liga leve de aro 19 completam o estilo!

Agora, se você está curioso sobre valores, o Kicks Platinum oferece:

Preços e Descontos para PcD

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos Platinum 1.0T AT R$ 199.000,00 R$ 179.990,00 R$ 19.010,00

Com todas essas especificações e melhorias, o Nissan Kicks Platinum é uma opção a se considerar, especialmente se você busca conforto, tecnologia e economia. E quem não gosta de rodar bonito pelas estradas?