Porsche 911 Dakar percorre quase 8 mil km no Rali dos Sertões 2025

A presença de um Porsche 911 em um evento como o Rali dos Sertões definitivamente chama a atenção, ainda mais na versão Dakar. Essa variante foi pensada para levar o famoso esportivo a lugares onde os 911 comuns não entram nem por decreto. E na edição de 2025, o modelo fez uma estreia e tanto, sendo pilotado por um casal que já é conhecido na categoria Expedição.

O 911 Dakar é uma edição super exclusiva, com apenas 2.500 unidades produzidas. Essa série homenageia as vitórias da Porsche em competições off-road, como o lendário Paris-Dakar de 1984. A pintura "Roughroads" é uma bela referência aos tempos de glória, com um toque nostálgico que deixa qualquer amante de carros emocionado.

Características que impressionam

Mas não se trata só de um visual irresistível. As modificações vão além. O carro tem 50 mm a mais de altura em relação ao solo, mais 30 mm de elevação quando necessário, pneus que encaram qualquer terreno, reforços estruturais e proteções embaixo. Sem falar nos modos de direção que permitem uma experiência no nível de areia e cascalho.

Diário de bordo – A aventura começa

24 de julho: O casal parte de Campo Largo (PR) rumo a Goiânia (GO), onde começa toda a ação do Sertões. Duas longas jornadas na estrada até chegar à capital goiana.

26 de julho a 3 de agosto: É hora de acelerar! O rali conta com 3.482 km de pura emoção, sendo 2.215 km de provas e 2.828 km de deslocamento.

As etapas pegaram a estrada de Goiânia para Unaí, depois para Januária, passando pela Bahia e fazendo paradas em lugares como Petrolina e Delmiro Gouveia, até chegar em Marechal Deodoro (AL). Após a competição, a volta foi em três dias, mais 3.200 km no total.

Preparação é tudo!

Durante toda essa jornada, o 911 Dakar foi equipado com uma barraca de teto e suprimentos, como roupas, comida e água — uma necessidade real quando se está em meio ao sertão, onde as opções são limitadas. Você que já enfrentou uma viagem longa sabe como é importante estar preparado.

Mesmo com a carga extra, o 911 mostrou seu poder de fogo, mantendo uma média de 100 km/h na volta e respeitando o limite de velocidade. O consumo foi de 8,5 km/l, muito bom para um esportivo de 480 cv que passou por areia, cascalho e outros desafios.

Um carro que gera curiosidade

Ao longo do caminho, não faltaram admiradores. Muita gente parou para tirar fotos e saber mais sobre o modelo. O casal de proprietários ficou surpreso com a curiosidade das pessoas.

“Todo mundo queria ver de perto e tirar foto. Muita gente achava que era um carro preparado só para a gente, não sabiam que existe essa versão feita pela Porsche”, conta um dos proprietários, ressaltando o quanto o Dakar chama atenção.

Versatilidade impressionante

E mesmo após o rali, o 911 Dakar não ficou parado na garagem. Ele faz parte da rotina do casal, equilibrando aventuras no sertão e passeios normais, como ir buscar o filho na escola. Essa capacidade de transitar entre o asfalto e a terra é o que torna o Dakar tão especial. É um verdadeiro canivete suíço sobre rodas!

Só quem ama carros e entende a sensação de conduzir um 911 em diferentes terrenos pode imaginar o quanto essa experiência foi incrível.